سالانه ۱۰ ميليارد متر مكعب بيلان منفي آب در کشور داريم/ تقديم ۵۱۴ شهيد و جانباز در راستاي صيانت از منابع طبيعي

خداكرم جلالي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور ۱۴ شهيد و ۵۰۰ جانباز در راستاي صيانت از منابع طبيعي تقدیم کرده است اظهار داشت: زندگی انسان با حفظ محیط طبیعی نظیر مرتع، جنگل، تالاب، رودخانه و دیگر تنوع‌های زیستی محقق می شود و این مهم از اولویتهای دولت در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وي با اذعان بر اینکه نيازها و مشكلات موجود در منابع طبيعي و آبخيزداري در لايحه ارتقاي حفاظت از عرصه هاي منابع طبيعي ديده شده است، تصريح كرد: در دولت يازدهم توجه خاصي به موضوع منابع طبيعي و آبخيزداري شده زيرا مقام معظم رهبري هم به اين بخش توجه و عنايت ويژه اي دارند.

سالانه ۱۰ ميليارد متر مكعب بيلان منفي آب داريم

معاون وزير جهاد كشاورزي با بیان اینکه سندي در شوراي عالي جنگل ها تنظيم شده كه از امسال برنامه هاي آن اجرا مي شود، گفت: در اين سند چند محور اساسي مورد توجه قرار دارد و يكي از مباحث آن جامع نگري در حوزه هاي آبخيزداري است.

جلالي بر ضرورت فراهم شدن زمينه مشاركت مردم در احياي منابع طبيعي تاکید کرد و افزود: ما ناچار هستيم براي نجات منابع طبيعي به مشاركت مردم روي آوريم زيرا اين امر ما را به جامع نگري و بهره گيري از دانش بومي مي رساند.

وي همچنین از وجود بالغ بر ۱۰ ميليارد متر مكعب بيلان منفي آب در كشور خبر داد و اظهار داشت: برداشت هاي بي رويه باعث ايجاد فرونشست در بيشتر دشت هاي ايران می شود که همچون سرطان آرام و بي صدا گسترش مي يابد.

برداشت سالانه ۱۰۰ ميليارد متر مكعب از آب هاي زير زميني كشور

اين مقام مسئول در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور همچنین با اشاره به اینکه در بخش آبخيزداري بيش از ۶۰ درصد آب هايي كه مورد استفاده قرار مي گيرد از سفره هاي زيرزميني است يادآور شد: سالانه بالغ بر ۱۰۰ ميليارد متر مكعب از حجم آب هاي زير زميني كشور استفاده مي شود و این امر نشت زمين و شور شدن آب ها راه به همراه دارد.

جلالی افزود: درست است كه ميزان نزولات جوي در كشور كاهش داشته است اما به اين اندازه نبوده كه اين همه مشكل ايجاد كند پس نتيجه مي گيريم كه نحوه عملكرد ما درباره منابع طبيعي نامتوازن بوده است.

وی در خاتمه از موفقيت آميز بودن اجراي طرح ترسيب كربن در سطح کشور منجمله در جنوب شهرستان دامغان خبر داد و اظهار داشت: این طرح در ۱۸ استان كشور و در استان سمنان در حال اجرا است که با آن مي توانيم به اعتقاد مردم و حفاظت از منابع طبيعي كمك كنيم.