امکان استفاده شهروندان قزوینی به طور همزمان از ۹ کتابخانه استان فراهم شد

احمد دولتی به مناسبت بزرگداشت آغاز بیست و دومین هفته کتاب جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این هفته بهترین فرصت برای استحکام بخشی به دوستی و ارتباط هرچه بیشتر مردم با کتابخانه های عمومی است.

دولتی بیان کرد: مردم می توانند در این هفته با مراجعه به کتابخانه های عمومی ضمن آشنایی با خدمات و گستره برنامه های این مجموعه های فرهنگی، تنها با پرداخت ۵۰۰ تومان هزینه صدور کارت به مدت یکسال به عضویت کتابخانه های استان درآیند.



وی افزود: در حال حاضر شهروندان تنها با عضویت در یک کتابخانه همزمان از ۹ کتابخانه استان که به نرم افزار سامان مجهز هستند می توانند کتاب امانت بگیرند که این امر خدمتی ارزشمند از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور به منظور جلب رضایت مراجعان است.



این مسئول یادآورشد: تا پایان آذر ماه تمامی کتابخانه های عمومی استان به این نرم افزار مجهز شده و امکان امانت بین کتابخانه ای و عضویت سراسری برای تمامی هم استانی ها فراهم می شود.



دولتی گفت: برگزاری نشست های نقد و بررسی کتاب های مختلف، برگزاری شب های شعر، کارگاه های قصه گویی و روخوانی کتاب، مسابقات نقاشی با موضوع کتاب و کتابخوانی، همایش پیاده روی از مدرسه تا کتابخانه، دیدار ائمه جمعه و اعضای شوراهای شهر، دیدار با خانواده های شهدای عضو کتابخانه ها، دیدار با پیشکسوتان عرصه کتاب و تقدیر از کتابخوانان برتر بخشی از برنامه های این اداره کل در بیست و دومین هفته کتاب است.

دولتی، بهسازی، تجهیز و بازسازی کتابخانه های عمومی درسطح استان را از جمله فعالیت های انجام شده از ابتدای سال جاری در کتابخانه های عمومی ذکر کرد و راه اندازی بخش تخصصی کودک در تمامی کتابخانه های استان را از مهمترین اقدامات انجام شده دانست که در راستای نهادینه شدن فرهنگ مطالعه از سنین پایه انجام شده است.



وی خاطرنشان کرد: امروزه اگر کسی می خواهد به طرح ایده و اندیشه ای نو بپردازد به طور عمده کتاب یا مطالب مکتوب در قالب های مختلف را مورد متوجه قرار می دهد چرا که هیچ میراثی سودمندتر از کتاب نیست.

مدیرکل کتابخانه های استان قزوین تصریح کرد: انس با کتاب در حقیقت حضور در پیشگاه اندیشمندان و فرزانگان زمان های گوناگون است براین اساس سنگ بنای جامعه مبتنی بر دانایی و علم محوری و به طور کلی مطالعه است زیرا امروزه جامعه ای موفق است که به تغذیه فکری مردم بیشتر اهمیت داده و بتواند مطالعه را در جامعه احیا کند.

این مسئول تاکید کرد: مخاطبین باید به صحت و اعتبار مطالب مورد مطالعه توجه کنند که این امر از خود مطالعه نیز مهمتر است زیرا در صورتی که این غذای معنوی سالم و مفید نباشد نه تنها ارزشمند نبوده بلکه تاثیرات مخربی نیز در پی خواهد داشت.

دولتی اضافه کرد: با وجود گسترش بی نظیر شبکه های اطلاع رسانی و سایت ها همچنان کتاب اصالت و جایگاه خاصی دارد که به هیچ وجه قابل مقایسه با سایر منابع مطالعاتی نیست و صحت و اعتبار مطالب کتاب ها به طور قطع برای کسب دانش و انجام تحقیقات مناسب تر است.

دولتی یادآورشد: طبق فرموده مقام معظم رهبری که "ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشان این است که مضمون کتاب ها و محتوای کتاب را راحت و آسان منتقل کنند، جای کتاب را هیچ چیزی نمی گیرد" در این راستا هرچه عموم مردم با این مجموعه فرهنگی بیشتر انس گرفته و از خدمات آن ها بهره مند شوند ارتقای سطح فرهنگی جامعه سریع تر اتفاق خواهد افتاد.





