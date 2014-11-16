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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۰۳

مقدمی خبرداد:

فعالیت 237 کانون فرهنگی و هنری در زنجان

فعالیت 237 کانون فرهنگی و هنری در زنجان

زنجان - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان گفت: در حال حاضر 237 کانون فرهنگی و هنری در استان زنجان فعال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مقدمی با اشاره به برنامه‌های مختلف کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان در طول سال، ادامه داد: امسال چهار برنامه شاخص از سوی کانون‌های فرهنگی و هنری اجرا می‌شود.

وی به اجرای طرح باغچه کوچک اندیشه از سوی کانون کوثر (تخصصی مهدویت) استان زنجان خبر داد و افزود: طرح رفاقت با روحانیون نیز از سوی کانون آیت‌الله قائمی زنجان اجرا می‌شود.

مقدمی همچنین به اجرای طرح سیر مطالعاتی شهید مطهری از سوی کانون شهید شهریاری کانون دانشگاه فرهنگیان زنجان اشاره کرد و ادامه داد: همایش ریحانه آفرینش نیز با موضوع حجاب و عفاف از سوی کانون آیت‌الله قائمی زنجان اجرا می‌شود.

کد مطلب 2421756

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