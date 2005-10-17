دفتر حزب اسلامي عراق در كركوك به آتش كشيده شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سرتيپ سرحد قادر رئيس پليس شهر كركوك گفت : مقر حزب اسلامي عراق در شهر حويجه - واقع در50 كيلومتري غرب كركوك - شب گذشته هدف چند فروند راكت و گلوله دست ساز قرار گرفت كه منجر به آتش سوزي ساختمان شد كه اين حمله خسارات فراواني را برجاي گذاشت .

اززماني كه حزب اسلامي عراق پيش نويس قانون اساس را مورد تاييد قرارداده است اين هفتمين بار است كه مقراين حزب مورد حمله قرار مي گيرد .

اخيرا يك گروه تروريستي مسلح وابسته به القاعده موسوم به "ارتش طائفه منصوره" با انتشار بيانيه اي بر روي وب سايت اينترنتي خود تهديد كرده است كه محسن عبدالحميد رئيس حزب اسلامي (بزرگترين حزب سياسي اقليت عرب هاي سني) را به دليل موافقت با پيش نويس قانون اساسي خواهد كشت .

پيشتر مقرحزب اسلامي عراق درشهرهاي بيجي و بغداد هدف حمله تروريست ها قرارگرفته بود .