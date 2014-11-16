به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری عصر شنبه در دیدار با معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: اشتغال کلید قفل بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی است که می توان با حمایت همه جانبه از سرمایه گذاری های اشتغال زا به این مهم دست یافت و حمایت از سرمایه گذاری با نگاه ایجاد اشتغال می تواند بسترساز گره گشایی از مجموعه مشکلات یک منطقه شود.

وی اضافه کرد: ظرفیت های بالقوه و بالفعل کم نظیری در دورترین و محرومترین مناطق استان هرمزگان وجود دارد که منتظر سرمایه گذاری هستند که امیدواریم با همیاری مجموعه دستگاه ها و اعطای تسهیلات جذب کننده بتوانیم سرمایه گذاران را به این سمت سوق دهیم.

استاندار هرمزگان به مشکل عدم همخوانی رشته های تحصیلی دانشگاهی با نیازهای اشتغال اشاره کرد و گفت: فارغ التحصیلان در رشته های شاخه نظری منتظر استخدام در ادارات دولتی هستند در حالی که دولت به دنبال کوچک سازی بوده و نیاز اشتغال در رشته های فنی و عملی می باشد.

جادری به راه اندازی مرکز آموزشی فنی و حرفه ای در شهرستان بشاگرد اشاره کرد و یادآور شد: باید سیاست های اجرایی را با پروژه های آموزشی به سمتی ببریم که جوانان صاحب مهارت و مستقل شوند.