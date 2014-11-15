مذاکرات با کرانچار برای تیم امید به بن بست رسید/ پاسخ نهایی به تهران کشید!

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار گزینه شماره یک حبیب کاشانی برای حضور در راس کادر فنی تیم فوتبال امید ایران است. از این رو طبق قرار قبلی، طرفین دو روز در قطر به مذاکره پرداختند و خروجی این نشست ها منجر به این شد که هفته آینده جواب نهایی به کرانچار داده شود.

حبیب کاشانی به عنوان نماینده تام الاختیار رئیس فدراسیون فوتبال در مذاکره با کرانچار روی دو نکته تاکید ویژه دارد. اول اینکه مبلغ و مدت قرارداد 21 ماهه خواهد بود و دوم اینکه در صورت ناکامی که منجر به فسخ قرارداد شود، ایران نباید غرمتی بابت فسخ قرارداد به کرانچار پرداخت کند.

یکی از نزدیکان تیم امید که هم اینک به همراه این تیم در قطر به سر می‌برد به خبرنگار مهر خبر گفت: برخلاف تصورات اولیه کاشانی که احساس می‌کرد با توجه به سابقه همکاری طرفین، جا برای چانه زنی وجود دارد، کرانچار بسیار انعطاف ناپذیر نشان داد.

مسائل اصلی که منجر به محافظه کاری زلاتکو شده به سرگذشت نلو وینگادا و همچنین تجربه شخصی خودش مربوط می‌شود. کرانچار دو بار سابقه همکاری با تیم های ایرانی را در کارنامه اش دارد که از قضا هم در تیم فوتبال پرسپولیس و هم در سپاهان در اواسط راه توسط مدیران این دو تیم کنار گذاشته شد. از سوی دیگر او شاهد این ماجرا بود که نلو وینگادا خیلی راحت از سمتش کنار رفت. با این اتفاقات حالا او بر سر بند فسخ قرارداد مقاومت جدی می‌کند.

این فرد نزدیک به تیم امید همچنین به مهر می‌گوید زلاتکو کرانچار اعتقاد دارد در صورت برکناری می‌بایست کل مبلغ قرارداد را دریافت کند. از سوی دیگر مبلغ اولیه قرارداد هم احتیاج به چانه زنی بیشتر دارد.

از این رو حبیب کاشانی که با اختیار تام از سوی علی کفاشیان مامور مذاکره با این مربی کروات بود،اینک باید با رئیس فدراسیون فوتبال و همچنین کمیته فنی و توسعه فدراسیون یک نشست ویژه را برگزار کند تا ببیند آیا با این وضعیت، استخدام کرانچار مفید است یا خیر.

با توجه به این موضوع که هیات رئیسه فدراسیون فوتبال هم تاکید کرده است باید در ریز جریان مذاکره با کرانچار باشد احتمال دارد نمایندگان هیات رئیسه هم در این نشست حضور داشته باشند.

اگر در نهایت طرفین به توافق برسند هفته آینده کرانچار برای عقد قرارداد به تهران سفر می‌کند و در غیر این صورت همان طور که قبلا حبیب کاشانی به خبرگزاری مهر خبر داده بود، یک مربی ایرانی جایگزین نلو وینگادا خواهد شد.

تیم فوتبال امید ایران که می‌بایست برای حضور در مسابقات مقدماتی المپیک 2016 ریو خودش را آماده کند هم اکنون با سرمربیگری موقت هومن افاضلی در اردوی قطر حاضر است. آنها بازی نخست خود را با برتری 4 بر یک مقابل الاهلی این کشور پشت سر گذاشتند و روز سه شنبه در دومین پیکار به مصاف تیم امید قطر می‌روند.