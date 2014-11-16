کاریکاتوری از تکاپوی پر هیاهو

سازمان ملل متحد می گوید در برنامه ضد مواد مخدرش در افغانستان شکست خورده و مافیای طالبان که از سوی عربستان سعودی و حمایت می شوند تولید مواد مخدر را افزایش داده اند.(Arab News)

قدرت روبل واحد پولی روسیه باردیگر طی روزهای گذشته در مقابل ارزهای خارجی دیگر مانند دلار و یورو کاهش پیدا کرد اما پوتین امیدوار است بتواند این مشکلات را حل کند.(The Moscow Times)

بشر گرفتار در فن آوری روزانه بیش از 60 درصد وقتش را با وسایل الکترونیکی می گذارند.(Kiev Post)

5000 تن بر اسر بیماری ابولا جان خود را ازدست داده اند . این در حالی است که بهداشت جهانی قادر به کنترل این بیماری نیست.(Gulf News)

طرح دولت کوچک در آمریکا که از برنامه های داخلی رییس جمهور اوباما ارزیابی می شد مانند برنامه سلامت عمومی باشکست مواجه شد و اکنون اوباما در عرصه سیاست داخلی اش با چالش های دیگری روبرو است.(Byrd Newspapers of Virginia)

چین و آمریکا بلاخره توانستند در خصوص گاز های گلخانه ای به نتیجه برسند در همین حال حامیان جمهوری خواهان در آمریکا از جمله افرادی هستند که به محیط زیست توجه ای ندارند.(Townhall)

اجلاس جی بیست در استرالیا در میان اختلافات میان شرق و غرب در حالی برگزار می شود که اقتصاد جهانی کماکان با رکود مواجه است (.Arab News)

بیجی شهر نفتی عراق آزاد شد . اما قمیت نفت کماکان روند نزولی خود را طی می کند و اکنون به زیر هشتاد دلار یعنی در حدود 77 دلار برای هر بشکه رسیده است.(Cartoon Movement)

رئیس سنای آمریکا تغییر کرد این در حالی است که دولت اوباما چهل روز فرصت دارد تا بتواند مشکلات سیاست خارجی اش را حل و فصل کند(.Cagle)