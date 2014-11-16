به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان دشتی یکی از قطب های کشاورزی استان بوشهر محسوب می شود و نقش مهمی در تولیدات و محصولات کشاورزی دارد.

یکی از دغدغه‌ها و مشکلات مهم کشاورزان این شهرستان پایین بودن میزان غرامت پرداختی بیمه محصولات استراتژیک همچون گوجه فرنگی در مقایسه با هزینه های تولید است که تاکنون نیز مشکلاتی در این خصوص بوجود آمده است.

هر ساله در این شهرستان بلایای طبیعی همچون زلزله، سیل، طوفان، تگرگ رخ می‌دهد که خسارت‌های زیادی در بخش کشاورزی به دنبال دارد که امیدواریم هر چه زودتر مشکل بیمه کشاورزان نیز حل شود.

پروسه اداری پرداخت خسارت کشاورزی طولانی است

رئیس خانه کشاورز بخش کاکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خسارت‌های وارده به زمین های زراعی به صورت منطقه ای لحاظ می شود؛ مثلا اگر مزرعه ای 100 درصد خسارت دیده باشد و خسارت مزرعه مجاور آن 40 درصد باشد متوسط آنها محاسبه می‌شود.

احمدی افزود: اگر این گونه محاسبه شود، کشاورز متضرر می شود و نیاز است خسارت مزرعه به مزرعه محاسبه شود.

وی با بیان اینکه پروسه اداری پرداخت خسارت طولانی است، تصریح کرد: کشاورز توقع دارد زمانی که خسارت محاسبه شد در اسرع وقت غرامت مربوط پرداخت شود.

باید بین دامدار و بیمه اعتماد وجود داشته باشد

یکی از کشاورزان منطقه دشت پلنگ نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عشایر از بیمه دام استقبال نمی‌کنند و دلیل آن هم این است که زندگی عشایر به صورت سیار است و مراتع آنها در کوه‌ها قرار دارد و دامداری که دام خود را بیمه می کند و دام در کوه تلف می‌شود، امکان آن وجود ندارد که این لاشه را برای کارشناسی به بیمه بیاورد.

وی بر لزوم اعتمادسازی متقابل در این زمینه تاکید کرد و گفت: باید بین دامدار و بیمه اعتماد وجود داشته باشد تا با مشکل مواجه نشویم.

مشکلات دامداران برای دریافت خسارت از بیمه

یکی دیگر از دامداران شهرستان دشتی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: برای بیمه دام پارامترهای فراوانی پیش روی ما می گذارند و به همین دلیل از بیمه کردن دام های خود صرف نظر می کنیم.

علی تیموری به مشکلات دامداران برای دریافت خسارت از بیمه اشاره کرد و افزود: وقتی دام ما تلف می شود و پلاک آن را برای بیمه می آوریم از ما نمی پذیرند.

تناسبی بین میزان پرداختی بیمه با هزینه تولید وجود ندارد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر به مشکلات کشاورزان با بیمه اشاره و اظهار داشت: تناسبی بین میزان پرداختی صندوق بیمه محصولات کشاورزی با هزینه تولید وجود ندارد و تاخیر در شروع عملیات بیمه ای به ویژه در محصول گوجه فرنگی از مشکلات کشاورزان است.

امرالله احمدی با اشاره به اینکه عدم پوشش بیمه کامل در برخی از محصولات مثل جالیز و کنار وجود دارد، افزود: عدم تناسب میزان پرداختی در بیمه دام و مرغداری‌ها موجب شده تعداد کمی از بهره برداران دام و مرغ خود را بیمه کنند.

وی عدم بیمه تاسیسات کشاورزی و منابع آب، تاخیر در پرداخت به کشاورزان از دیگر مشکلات عنوان و خاطرنشان کرد: ارزیاب‌های صندوق بیمه به منظور تعیین خسارت به‌صورت منطقه‌ای برآورد می‌شود در صورتی که باید مورد به مورد تعیین خسارت کنند.

احمدی بیان کرد: الزام کشاورزان به اسناد رسمی به منظور بیمه در صورتی که خیلی از مناطق روستایی و شهری اراضی کشاورزی فاقد ثبتی و رسمی هستند و جزو مناطق مشمول ثبت اجباری نیستند.

دشتی قطب تولید گوجه‌فرنگی کشور است/ لزوم کاهش مشکلات کشاورزان

فرماندار دشتی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این شهرستان با تولید سالانه بیش از 250 هزار تن گوجه فرنگی به عنوان یکی از قطب های کشاورزی استان محسوب میشود.

غلامرضا مهرجو در ادامه افزود: اکثر مردم دشتی به شغل کشاورزی مشغول هستند و از این طریق امرار معاش می‌کنند که نیاز است تا توجه ویژه ای به این بخش شود.

وی به مشکلات کشاورزان نیز اشاره و تصریح کرد: عمده دغدغه کشاورزان شهرستان دشتی و حتی استان پایین بودن غرامت پرداختی بیمه محصولاتی مانند گوجه فرنگی است که تاکنون نیز پیگیری‌های زیادی در این خصوص صورت گرفته است.

صندوق بیمه محصولات کشاورزی کارآمدی لازم را ندارد و جوابگو کشاورزان نیست

فرماندار دشتی گفت: در حال حاضر به لحاظ مسائل و مشکلات مالی صندوق بیمه محصولات کشاورزی کارآمدی لازم ندارد و جوابگو کشاورزان نیست.

وی با بیان اینکه مسائل مربوط به اسناد مالکیت زمین‌های کشاورزی از دیگر مشکلات کشاورزان است خاطرنشان کرد: در حال حاضر اکثر کشاورزان موفق به بیمه محصولات خود نشده‌اند که دلیل اصلی آن را می توان مشکل اسناد اراضی عنوان کرد که امیدواریم هر چه زودتر این مشکل نیز مرتفع شود.

مهرجو بیان کرد: میزان پرداختی تعهدات بیمه در سطح استان نسبت به مناطق دیگر کمتر است که نیاز است در این خصوص چاره اندیشی اساسی صورت گیرد تا کشاورزان متضرر نشوند.

زمان پرداخت غرامت‌ها به حداقل می‌رسد/ تلاش می‌کنیم حق کشاورزان ضایع نشود

مدیر گروه خدمات بیمه ای کشاورزی استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بیمه محصولات کشاورزی در دنیا از حمایت خوبی برخوردار است و در کشور ما این حمایت متوسط است ولی سیاست دولت این است که حمایت خود را افزایش دهد و تاکنون نیز اعتبارات مناسبی به این امر اختصاص داده است.

غریب زاده ادامه داد: بیمه محصولات جالیز در ستاد استان مطرح و قول داده شده است که اعتبار لازم مشخص شود که نیاز است جهاد کشاورزی در این خصوص پیگیری لازم داشته باشد.

وی از پیگیری امکان پوشش بیمه ای تاسیات کشاورزی خبر داد و بیان کرد: تلاش داریم تاخیر در پرداخت غرامت‌های کشاورزی به حداقل برسانیم اگر مزرعه ای دچار خسارت شد امکان آن وجود ندارد که همان لحظه خسارت‌ها اعلام شود و به دلیل امکان بروز خسارت‌های دیگر باید تا آخر فصل منتظر بمانیم.

مدیر گروه خدمات بیمه ای کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: تلاش ما این است که حقی از کشاورز ضایع نشود و در این راستا نیز از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم ورزید.

غریب زاده در خصوص حمایت از دام و طیور نیز گفت: دام و طیور نیز تحت حمایت و پوشش بیمه است البته نیاز است اقدامات بهداشتی را انجام داده باشند.

وی ادامه داد: اگر شخصی زمین و اسنادی که در اختیار دارد در آن اختلاف نیست و معارضی ندارد، می تواند از خدمات بیمه ای کشاورزی استفاده کند.

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گزارش: قاسم بازیاری