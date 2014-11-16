استقبال خانواده های همدانی از استاد بزرگ شطرنج/ به دنبال بستن قراداد شش ماهه یا یک ساله هستیم

احمد علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به برگزاری کلاس آموزشی شطرنج در همدان اظهار داشت: از مدت ها قبل به دنبال این بودیم تا یکی از مربیان توانمند شطرنج کشورمان را به همدان بیاوریم که پس از رایزنی های مختلف با استاد بزرگ بین المللی شطرنج کشورمان احسان قائم مقامی به توافق رسیدیم.

وی افزود: قائم مقامی عصر روز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه وارد همدان شد و همان روز از ساعت ۱۸ تا ۱۹ کلاس آموزشی، توجیهی و عمومی را برای خانواده ها و فراگیران شطرنج برگزار کرد.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان با بیان اینکه استقبال خانواده ها امیدوارکننده بود، گفت: از ساعت ۱۹ تا ۲۲ شب نیز اولین جلسه آموزشی را به صورت مشترک برگزار کردیم اما با نظر قائم مقامی تفکیک و سطح بندی صورت نگرفت تا همه بتوانند از این کلاس استفاده کنند.

بابایی عنوان کرد: قائم مقامی در بیش از ۳ ساعت زمان ۳ مورد از مسابقات مهم بین المللی شطرنج را در این کلاس آنالیز کرد و در طول کلاس بچه ها در نحوه حرکت مهره ها در قالب پرسش و پاسخ و ارزیابی نقش داشتند که این یک نوع آموزش است.

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وی با بیان اینکه این حرکت ادامه خواهد داشت بیان کرد: استقبال خانواده ها بسیار مطلوب بود و خانواده ها به این نتیجه رسیدند که این کلاس ها هزینه نیست بلکه یک سرمایه گذاری است و خواستند که این حرکت ادامه داشته باشد.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان با بیان اینکه در همین هفته تلاش خواهیم کرد تا ثبت نام واقعی از افراد انجام شود و افرادی که به طور قطعی می خواهند در این کلاس ها شرکت کنند شناسایی شوند، یادآور شد: به محض اینکه تعداد به حداقل ۴۰ تا ۴۵ نفر رسید قرارداد شش ماه یا یک ساله را با استاد بزرگ شطرنج برای کلاس های آموزشی خواهیم بست.

بابایی با بیان اینکه شطرنج همدان به این شوک نیاز داشت، گفت: احسان قائم مقامی ماهیانه یک مرتبه و به مدت دو روز به همدان سفر و دو روز کلاس فشرده برای علاقه مندان برگزار خواهد کرد.

وی افزود: با نظر قائم مقامی کلاس های آینده در دو سطح برگزار خواهد شد اما پیشنهاد ما سه سطح بود که به علت اینکه نفرات بیشتری از این کلاس ها بهره مند شوند با نظر قائم مقامی کلاس ها در دو سطح برگزار خواهد شد.