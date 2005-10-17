افزايش تدابير امنيتي در كرانه باختري

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، " شائول موفاز " وزيرجنگ رژيم صهيونيستي شب گذشته در تل آويوگفت : مقامات امنيتي اسرائيل با اتخاذ تدابير شديد امنيتي براي جلوگيري از تكرار چنين حوادثي تلاش خواهند كرد .

گفتني است " آريل شارون " نخست وزير رژيم صهيونيستي چندي پيش درنشستي كه با صاحبان صنايع يهود درتل آويو برگزار كرد با تاكيد بر ادامه اشغال مناطق فلسطيني خاطر نشان كرد : اسرائيل هرگز در كرانه باختري مانند آنچه كه در نوارغزه اتفاق افتاده ، انجام نخواهد داد كه منظور وي عدم خروج ارتش تل آويو از اين منطقه بود.

نخست وزير رژيم اسرائيل گفت : فقط نقشه راه قابل بحث و بررسي است.

شارون درادامه با تكذيب شايعات منتشره مبني بر اينكه اسرائيل درنظردارد ازكرانه باختري عقب نشيني كند ، افزود : به طرح و نقشه اي جز نقشه راه نمي انديشيم.



شايان ذكر است عصر گذشته در دو حمله جداگانه از سوي فلسطينيان به ايستگاه اتوبوس ها در حدفاصل شهرك هاي يهودي نشين در كرانه باختري سه نظامي اسرائيلي كشته و 4 تن ديگر زخمي شدند.



همچنين در حمله مسلحانه به يك خودروي اسرائيلي در نزديك شهرك يهودي نشين ايلي در شمال كرانه باختري يك اسرائيلي زخمي شد.



بر اساس اين گزارش، گردان هاي شهداي الاقصي شاخه نظامي جنبش فتح مسئوليت اين حمله را برعهده گرفته است.



از سوي ديگر منابع امنيتي فلسطيني اعلام كردند كه يك مسئول در جنبش جهاد اسلامي بنام نهاد ابوغانم به ضرب گلوله نظاميان صهيونيست در منطقه جنين در شمال كرانه باختري به شهادت رسيد.