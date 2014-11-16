علی منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهر دیر دارای ظرفیتهای بسیار خوبی در زمینه گردشگری است که تلاش داریم با اجرای طرحهای مناسب گردشگری در این شهر، زمینه را برای توسعه توریسم در این شهر فراهم سازیم.
وی اضافه کرد: یکی از طرحهای بسیار خوب برای شهر دیر، اجرای پارک 60 هکتاری در شهر است که امکانسازی برای اجرای آن صورت گرفته است ولی این پروژه راکد مانده است و باید اعتبارات مورد نیاز به آن اختصاص یابد.
شهردار بندر دیر با اشاره به وجود بزرگترین شرکت متانول در این شهرستان، خاطرنشان ساخت: با این وجود، کمترین خدماتی از سوی متانول به شهر ارائه نمی شود و امیدواریم حداقل جاده را توسعه دهند تا شاهد خطرات در آن نباشیم.
وی بر لزوم حفظ ویژگیهای معماری جنوب تاکید کرد و بیان داشت: معماری هندسی جنوب رو به فراموشی میرود و لازم است که در ساخت و سازهای در جنوب به این مهم توجه شود چرا که در زمینه نور و گرمایش و سرمایش دارای ویژگیهای خاصی است.
وی از تلاش برای زیباسزی شهر دیر خبر داد و تاکید کرد: طرحهای بسیار خوبی را به منظور زیباسازی شهر دیر و بهبود وضعیت مبلمان شهری انجام خواهیم داد که امیدواریم میتوانیم رضایت مردم را جلب کنیم.