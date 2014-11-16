بسیج ۲۰ میلیونی موجب وحشت دشمنان است/ تاکید بر توجه بسیح به مسائل اخلاقی و عقیدتی

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، شامگاه شنبه در دیدار سردار نقدی رئیس بسیج مستضعفین کشور با تبریک فرا رسیدن هفته بسیج اظهار داشت: ایجاد بسیج بعد از انقلاب اسلامی حرکت مبارکی در تاریخ کشور بود که این نهاد به سبب ضرورت‌هایی که وجود داشت تشکیل شد.

وی با بیان اینکه اگر بسیج امروز نبود جایش در کشور خالی بود، افزود: اگر بسیج امروز در کشور وجود نداشت بسیاری از کار‌ها بر زمین می‌ماند، از این رو تأسیس بسیج مایه خیرات و برکات بسیاری برای کشور بود که باید همچنان پابرجا باشد.

آیت الله مکارم شیرازی، با بیان اینکه بسیج ۲۰ میلیونی موجب وحشت دشمنان است، افزود: امروز بسیج نه تنها در عرصه رزمی بلکه در سایر ابعاد همانند عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و تربیتی نیز حضور دارد.

وی بسیجیان را نیروهایی آماده، مخلص و با انگیزه خواند و افزود: بسیج سرمایه‌ای پر بها است که به برکت اسلام در اختیار ما قرار گرفته است.

باید از ظرفیت‌های بسیج حداکثر استفاده را کرد

استاد برجسته حوزه تأکید کرد: باید از ظرفیت‌های بسیج حداکثر استفاده را کرد اما این ظرفیت‌ها تاکنون آنگونه که باید و شاید استفاده نشده است.

وی عنوان کرد: دنیا اگر یک دهم ظرفیت نیروهای بسیجی را در اختیار داشت برنامه ریزی‌های منسجمی برای آن داشت که این امر مهمی است.

تاریخ بسیج به زمان پیامبر اکرم (ص) باز می‌گردد

آیت الله مکارم شیرازی، با بیان اینکه تاریخ بسیج به زمان صدر اسلام و زمان پیامبر اکرم (ص) باز می‌گردد، افزود: انبیاء الهی نیز از نیروهای بسیج استفاده کردند و در حقیقت تکیه پیامبران الهی به نیروهای مخلص بود که امروز بسیج نام گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: عمده یاران امام عصر(عج) نیز از بسیجیان هستند و امیدواریم برنامه‌های بسیج تا ظهور حضرت ادامه یابد.

این مفسر قرآن کریم با تأکید بر آمادگی رزمی نیروهای بسیجی ابراز داشت: بسیجیان باید در همه حال خود را آماده و در میدان نبرد ببینند.

باید در زمینه عقیدتی و اخلاقی بسیج کار کرد

وی با بیان اینکه بسیجیان باید در زمینه آموزش‌های عقیدتی نیز مهارت‌های لازم را داشته باشند، افزود: ممکن است برخی آسیب‌هایی که بسیج را تهدید می‌کند از همین ناحیه باشد و دشمنان نیز در همه حال در حال القای شبهات هستند.

آیت الله مکارم شیرازی، تصریح کرد: باید در زمینه عقیدتی و اخلاقی بسیج نیز کار کرد چرا که دشمن می‌خواهد نیروی بسیج را از این موضوع جدا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود پرداختن عملی به امر به معروف و نهی از منکر را از کارهای بسیج برشمرد و افزود: بسیجیان در زمینه امر به معروف و نهی از منکر نیز باید آموزش‌های صحیح را فرابگیرند تا بهانه‌ای دست دشمنان نیافتد.

استاد برجسته حوزه علمیه قم، با بیان اینکه ممکن است در هر گروهی آسیب‌هایی وجود داشته باشد، افزود: آسیب‌های موجود باید توسط گروهی مورد بررسی قرار گیرد و باید آن‌ها را شناخت و در جهت رفع آنان گام برداشت و نمی‌شود یک جمعیت ۲۰ میلیونی بدون آسیب باشد.

نفوذی‌ها و کسانی که روحیه بسیجی ندارند کنار گذاشته شوند

این مرجع تقلید شیعیان، با بیان اینکه وجود درصدی از آسیب‌ها طبیعی است، افزود: اگر آسیب‌ها بیش از حد باشد به نوعی بیماری به شمار می‌رود که باید در این زمینه مراقبت کرد و گروهی باید این آسیب‌ها را دنبال کنند تا افراد نفوذی و کسانی که روحیه بسیجی ندارند کنار گذاشته شوند تا شاهد نیروی بسیج بدون مشکل باشیم.

آیت الله مکارم شیرازی، حضور بسیج در کنار مساجد را امری مطلوب و با برکت برشمرد و افزود: بسیجیانی که در مساجد حضور دارند باید مراقب باشند تا بین آن‌ها و هیئت امنای مسجد و امام جماعت اختلافی بوجود نیاید و در صورت وجود اختلاف به سرعت این مسله حل شود.