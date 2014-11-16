مراسم آیینی تعزیه خوانی در روستای زیاران برگزار می شود

محمد علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شهرستان آبیک از دیرباز همواره به عنوان یکی از خاستگاهها و مراکز مهم حفظ و نگهداری سینه به سینه تعزیه بوده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت این هنر ارزشمند براساس برنامه ریزی های انجام شده در جهت اعتلا و پالایش این فرهنگ اصیل و غنی ایرانی و اسلامی هستیم و در آینده با تعامل با مسئولین شهرستان شاهد اقدامات خوبی در این زمینه خواهیم بود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آبیک یادآور شد: قیام و پیام عاشورا و امام حسین(ع) همیشه جاوید و ماندگار است و هنرمندان با هنر تعزیه این واقعه ماندگار را روایت می کنند و باید بیش از گذشته از آنها حمایت کنیم.

وی تاکید کرد: بیان واقعه عاشورا در قالب هنر،احساس و رابطه ای با مخاطب ایجاد می کند که سبب جذب مخاطب نسبت به مصائب و وقایع آن زمان می شود.

علیمحمدی افزود: با هماهنگی های صورت گرفته و به همت تعزیه خوانهای بومی روستای زیاران از 25 آبان به مدت شش شب مراسم تعزیه خوانی در حسینیه حضرت علی اکبر( ع) روستای زیاران برگزار می شود.

به منظور ساماندهی و حمایت بیشتر از تعزیه خوانها طی ماههای اخیر و به همت اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان آبیک برای اولین بار در این شهرستان انجمن تعزیه خوانها با مشارکت سرپرستان گروه های تعزیه خوانی تشکیل شده است.