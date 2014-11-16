نمایشگاه کتاب در شهر محمدیه قزوین برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهزادپور شنبه شب در مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب که در ساختمان شورای شهر محمدیه برگزار شد اظهارداشت: فرهنگ کتابخوانی و مطالعه نیازمند غبارروبی اساسی است که با همتی همگانی باید در این زمینه اقدام کنیم.

وی افزود: با توجه به اینکه کتاب با فرهنگ ایران اسلامی عجین گشته و در قرآن و فرمایشات رسول گرامی اسلامی(ص) هم توصیه های فراوانی در مطالعه داریم اما سرانه مطالعه در کشور مطلوب نیست و نیازمند کار و تلاش بیشتری در این زمینه هستیم.

بهزادپور تصریح کرد: دغدغه رهبری نیز مطالعه و کتاب خوانی است اما به نظر می رسد به دلیل استقبال کم مردم از مطالعه غباری بر روی کتاب های ما نشسته که نیازمند غبارروبی جدی هستیم تا مردم گرایش بیشتری به این موضوع داشته باشند تا سرانه مطالعه در کشور افزایش یابد.

شهردارمحمدیه توجه به کتاب را در ارتقاء فرهنگ کشور موثر دانست و یادآورشد: اهمییت دادن به موضوع کتاب و کتابخوانی و ترویج آن در جامعه بویژه در میان کودکان و نوجوانان علاوه بر بالا بردن میزان مطالعه و آگاهی عمومی، فرهنگ کتابخوانی را در بین خانواده ها نهادینه می کند.

فاطمه فلسفی برگرارکننده این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در اين نمايشگاه بیش از هفت هزار جلد كتاب با موضوع ولایت و امامت، مذهبی، تاریخی، دانشگاهی، روانشناسی، ادبیات و آموزشی در معرض دید و خرید مردم قرار گرفته است.

وي هدف از برگزاري اين نمايشگاه را ترويج فرهنگ كتاب خواني در بين همشهریان است و از ویژگی های این نمایشگاه فروش کتب و محصولات فرهنگی برای عموم مردم با تسهیلات و تخفیف ویژه است.

نمايشگاه کتاب در شهر محمدیه به مدت ۳۰ روز دایر است و کتب آن با ۳۰ درصد تخفیف به مراجعان ارائه می شود.

۲۰ درصد تخفیف کتب این نمایشگاه از سوی انتشارات پروانه سفید و ۱۵ درصد آن توسط شهرداری محمدیه با توزیع بن کتاب در بین شهروندان تامین می شود.

انتشارات پروانه سفید با همکاری شورای اسلامی و شهرداری محمدیه هفته کتاب و کتابخوانی اقدام به برگزاری نمایشگاه کتاب دراین شهر کرد.