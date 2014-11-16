به گزارش خبرگزاری مهر، نگار جواهریان بازیگر سینما و تئاتر که تاکنون جوایز متعددی از جشنواره های داخلی و خارجی دریافت کرده است به زودی کارگاه بازیگری با عنوان «همبازی» را در مکتب تهران برگزار می کند.

این کارگاه در جلسات سه ساعته در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته برگزار خواهد شد.

همچنین صابر ابر بازیگر سینما و تئاتر نیز کارگاه دیگری را با عنوان «فراموشی» در روزهای سه شنبه هر هفته به مدت 10 جلسه 5 ساعته برپا خواهد کرد.

ثبت نام در این کارگاه ها مشروط به پذیرفته شدن هنرجویان در مرحله مصاحبه ورودی است و مصاحبه کارگاه روز سه شنبه 27 آبان ماه برگزار خواهد شد.