به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «کابینه‌ها در جمهوری اسلامی ایران؛ از مهدی بازرگان تا حسن روحانی» اثری پژوهشی است که به معرفی کابینه ها از آغاز استقرار جمهوری اسلامی تاکنون می‌پردازد.

همه وزیران هر کابینه با تاریخ و محل تولد، مدرک تحصیلی و وابستگی حزبی و گروهی معرفی شده‌اند. درباره وزیری که استیضاح یا برکنار شده یا درگذشته است، توضیحات مربوط داده شده است.

عنوان کتاب خاطرات یا هر کتاب دیگری که وزیری در باب سیاست و اجتماع نوشته هم قید شده است. زندگینامه‌ای سیاسی از رئیس هر کابینه، نخست وزیر یا رییس جمهوری، هم در کتاب آورده شده است.

این کتاب حاصل پژوهش چندین ساله محمود فاضلی بیرجندی است که آن را نشر «پایان» به چاپ رسانده و از روز شنبه هم در نمایشگاه کتاب دانشگاهی کشور در مصلای تهران با تخفیف ویژه به معرض فروش گذاشته است.