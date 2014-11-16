برگزیده عکس های خبری 25 آبان

وقوع سیل در جنوای ایتالیا موجب بروز خساراتی به اهالی این شهر شده است. (Zuma)
تیم ملی فوتبال انگلیس در چهارچوب مسابقات مقدماتی جام ملت های اروپا، با حساب 3 بر یک از سد تیم اسلوونی گدشت. (Zuma)
یک مرد عراقی در حال عبور از کنار محل انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در بغداد است که محل یکی چهار حمله صورت گرفته در روز جمعه بوده است. (AP)
این هم یک گوزن قرمز که در منطقه گلن اتیو اسکاتلند به لنز دوربین زل زده است. (Getty)
حدود 2 هزار و 300 داوطلب در حرکتی هماهنگ در شهر سئول، اقدام به پخت 250 تن غذای سنتی کیمچی کردند تا آن را در بین افراد نیازمند شهر توزیع کنند. (AP)
این هم یک بچه پنگوئن هومبولت که تنها دقایقی پیش از عکس برداری در پارک حیوانات شهر مانیل از تخم خارج شده است. (AP)
این تصویر هوایی فوق العاده زیبا از کوه تاراناکی در پارک ملی اگمونت نیوزیلند اخیرا از سوی ناسا منتشر شده است. (NASA)
گروهی از معترضان که همزمان با برگزاری نشست گروه 20 در بریسبین استرالیا، ماسک رهبران جهان را پوشیده اند خواهان برابری بین ملت های جهان شدند. (Reuters)
یک زن بنگلادشی که لباس روستایی زنان بنگولی را به تن کرده، در جشنواره خرمن در شهر داکا شرکت کرده است. (Zuma)
مسلمانان فلسطینی در اعتراض به محدودیت های اعمال شده در زمینه ورود به مسجدالاقصی، در یکی از خیابان های بیت لحم در کرانه باختری نماز جماعت اقامه کردند. (Demotix)