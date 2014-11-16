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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۲۶

برگزیده عکس های خبری 25 آبان

برگزیده عکس های خبری 25 آبان

تصاویر امروز را با وقوع سیل در ایتالیا شروع می کنیم. سپس به تماشای مسابقه تیم های ملی فوتبال انگلیس و اسلوونی می‌نشینیم. همچنین به فیلیپین می رویم و شاهد تولد یک پنگوئن هومبولت خواهیم بود. سپس یک تصویر هوایی فوق العاده را دیده و در ادامه هم سری به جشنواره خرمن در بنگلادش می زنیم. با برگزیده عکس های خبری امروز به انتخاب «مجله مهر» همراه باشید.

25 آبان

وقوع سیل در جنوای ایتالیا موجب بروز خساراتی به اهالی این شهر شده است. (Zuma)

25 آبان

تیم ملی فوتبال انگلیس در چهارچوب مسابقات مقدماتی جام ملت های اروپا، با حساب 3  بر یک از سد تیم اسلوونی گدشت. (Zuma)

25 آبان

یک مرد عراقی در حال عبور از کنار محل انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در بغداد است که محل یکی چهار حمله صورت گرفته در روز جمعه بوده است. (AP)

25 آبان

این هم یک گوزن قرمز که در منطقه گلن اتیو اسکاتلند به لنز دوربین زل زده است. (Getty)

25 آبان

حدود 2 هزار و 300 داوطلب در حرکتی هماهنگ در شهر سئول، اقدام به پخت 250 تن غذای سنتی کیمچی کردند تا آن را در بین افراد نیازمند شهر توزیع کنند. (AP)

25 آبان

این هم یک بچه پنگوئن هومبولت که تنها دقایقی پیش از عکس برداری در پارک حیوانات شهر مانیل از تخم خارج شده است. (AP)

25 آبان

این تصویر هوایی فوق العاده زیبا از کوه تاراناکی در پارک ملی اگمونت نیوزیلند اخیرا از سوی ناسا منتشر شده است. (NASA)

25 آبان

گروهی از معترضان که همزمان با برگزاری نشست گروه 20 در بریسبین استرالیا، ماسک رهبران جهان را پوشیده اند خواهان برابری بین ملت های جهان شدند. (Reuters)

25 آبان

یک زن بنگلادشی که لباس روستایی زنان بنگولی را به تن کرده، در جشنواره خرمن در شهر داکا شرکت کرده است. (Zuma)

25 آبان

مسلمانان فلسطینی در اعتراض به محدودیت های اعمال شده در زمینه ورود به مسجدالاقصی، در یکی از خیابان های بیت لحم در کرانه باختری نماز جماعت اقامه کردند. (Demotix)

 

 

کد مطلب 2421798

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