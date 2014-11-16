برگزیده عکس های خبری 25 آبان

تصاویر امروز را با وقوع سیل در ایتالیا شروع می کنیم. سپس به تماشای مسابقه تیم های ملی فوتبال انگلیس و اسلوونی می‌نشینیم. همچنین به فیلیپین می رویم و شاهد تولد یک پنگوئن هومبولت خواهیم بود. سپس یک تصویر هوایی فوق العاده را دیده و در ادامه هم سری به جشنواره خرمن در بنگلادش می زنیم. با برگزیده عکس های خبری امروز به انتخاب «مجله مهر» همراه باشید.