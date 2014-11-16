امسال تولید محصول کیوی در گیلان 10 تا 15 درصد افزایش یافت

حبیب جهانساز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گیلان دومین تولید کننده محصول کیوی در کشور است.

وی همچنین اظهارداشت: علاوه بر این کیوی تولیدی استان از مرغوبیت و بازارپسندی خاصی برخوردار است، همه این مزیت ها به برکت آبیاری مناسب باغ ها است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: در سالی که کم آبی و کم بارانی به بسیاری از محصولات باغی استان خسارت وارد کرد اما باغ های کیوی همچنان سبز و پر بار هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه هر ساله برداشت کیوی از سوی هشت هزار باغدار استان از اوائل آبان تا اواخر آذرماه ادامه پیدا می کند، افزود: گیلانی ها امسال به ویژه در شش ماهه نخست، سال کم بارانی را تجربه کردند.

جهانساز به کاهش 70 تا 100 درصدی بارندگی در مناطق مختلف استان اشاره کرد و اظهارداشت: امسال گیلان در بحث چای 25 تا 30 درصد، مرکبات و فندق 60 درصد با کاهش عملکرد ناشی از خشکسالی رو برو بود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: تنها باغ های کیوی از بحران خشکسالی و کم آبی به دلیل داشتن سیستم آبیاری تحت فشار نه تنها با کاهش عملکرد مواجه نشدند بلکه افزایش 10 تا 15 درصدی عملکرد نیز داشته اند.

وی با پیش بینی اینکه امسال 110 هزار تن محصول کیوی از باغ های گیلان برداشت شود، اذعان داشت: پارسال 100 هزار تن محصول کیوی از باغ های استان برداشت شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: دلیل عمده این افزایش تولید داشتن سیستم آبیاری تحت فشار و تامین به موقع آب بوده است.

وی همچنین با یادآوری اینکه گیلان چهار هزار و 600 هکتار باغ کیوی دارد، افزود: این استان شمالی دومین تولید کننده کیوی در کشور است و آبیاری مناسب یکی از دلائل افزایش کیفیت و بازار پسندی کیوی استان است.

جهانساز اظهارداشت: سال گذشته 100 هزار تن محصول کیوی از مرزهای استان گیلان به کشورهای منطقه سی آی اس ( روسیه، گرجستان، آذربایجان و ارمنستان ) صادر شد.

وی تصریح کرد: باغداران به هر میزانی که متقاضی تسهیلات ارزان قیمت برای اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار باشد در اختیار آنان قرار می گیرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان یادآورشد: از مجموع این تسهیلات 85 درصد فقط کمک بلاعوض است.