کرانچار به نیمکت تیم امید نزدیک شد/ قرارداد 21 ماهه و مبلغی شبیه وینگادا

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی که برای مذاکره با زلاتکو کرانچار گزینه اصلی تیم فوتبال امید ایران به قطر سفر کرده بود، ساعت 4 صبح امروز از وارد تهران شد تا نتایج مذاکراتش با سرمربی پیشین پرسپولیس و سپاهان اصفهان را به رئیس و هیات رئیسه فدراسیون فوتبال اعلام کند.

کاشانی در ابتدای گفتگوی خود در خصوص آخرین وضعیت مذاکره‌اش با زلاتکو کرانچار، درگذشت مرتضی پاشایی خواننده جوان کشور را تسلیت گفت و اظهار کرد: پس از رایزنی‌های صورت گرفته، ویزای این مربی در کمتر از 24 ساعت صادر شد تا این مربی از بوداپست راهی قطر شود. در روزهای پنجشنبه و جمعه هم دو جلسه با این مربی داشتیم که صحبت‌های خوبی بین طرفین ردوبدل شد.

وی با اشاره به اینکه آیا قرارداد با این مربی به بن بست خورده و یا احتمال توافق بین طرفین وجود دارد؟، تاکید کرد: اینکه گفته شده زلاتکو کرانچار در یک قدمی تیم امید قرار گرفته، به واقعیت نزدیک‌تر است. در این نشست مواردی هم گفته شد که می‌توانیم کار را جلو ببریم اما چون من تصمیم گیرنده نیستم، باید نتایج مذاکرات را به رئیس و اعضای هیات رئیسه فدراسیون مطرح کرده تا آنها نظر نهایی در این مورد را اعلام کنند.

مدیر تیم فوتبال امید ایران با اشاره به اینکه باور نمی‌کرد زلاتکو کرانچار تا این اندازه منعطف باشد، افزود: عدی که ایشان برای عقد قرارداد با تیم امید مطرح کردند، مشابه مبلغ قرارداد وینگادا است و شاید اختلاف ناچیزی بین پیشنهاد او و دریافتی وینگادا باشد. ضمن اینکه قرار شد برای صعود تیم امید به المپیک ریو هم پاداشی را در نظر بگیریم.

وی در مورد زمان قرارداد فی مابین هم تصریح کرد: کرانچار خواستار قرارداد 21 ماهه و تا پایان المپیک ریو شده زیرا معتقد است اگر توانست تیم امید را به المپیک برساند، در آن مسابقات هم روی نیمکت تیم بنشیند و این قرارداد باعث شود که پس از صعود تیم به المپیک کنار گذاشته نشود. او می‌گوید اگر تیم صعود نکرد، بدون خسارت جدا می‌شود اما در صورت صعود تیم می‌خواهد در این افتخار سهیم بوده و روی نیمکت تیم امید در المپیک بنشیند.

کاشانی که با رادیو ورزش گفتگو می‌کرد، ادامه داد: در این نشست‌ها محمد خاکپور هم حضور داشت و در مورد تاکتیک و فلسفه هدایت تیم امید هم با کرانچار صحبت کرد. آنها با همدیگر چلنج‌های فنی داشتم اما سواد کم فوتبالی من باعث شد زیاد در این مباحث شرکت نکنم.

وی در مورد اینکه چه زمانی توافق نهایی میان طرفین صورت می‌گیرد؟، خاطرنشان کرد: کرانچار یک هفته فرصت خواست تا برنامه‌هایش را ارائه کرده و ما هم کارهای اولیه را انجام دهیم و نظر نهایی رئیس و اعضای هیات رئیسه را در این خصوص بشنویم.

مدیر تیم فوتبال امید ایران همچنین اضافه کرد: خوشبختانه ساعت 17 روز شنبه و با حسن نیت از همدیگر جدا شدیم و ایشان امروز صبح به کشورش بازگشت و قرار است من هم تمام موارد مطرح شده در این نشست را به مسئولان فدراسیون فوتبال ارائه کنم.

وی در مورد عملکرد تیم فوتبال امید در اردوی قطر هم اینگونه توضیح داد: باید از همه مسئولان خصوصا نظام وظیفه که همکاری لازم را با تیم امید انجام داده و اجازه دادند اردوی‌مان در قطر با همه نفرات برگزار شود، تشکر کنم. در این اردو 24 بازیکن حضور دارند که روز جمعه هم یک بازی خوب برابر تیم الاهلی امارات که مجتبی جباری در ترکیب اصلی‌‌اش حضور داشت، انجام دادند.

کاشانی در پایان گفت: بعد از آن بازی، جباری با من تماس گرفت و گفت بازیکنان الاهلی انگیزه بالا و دوندگی نفرات تیم امید ایران را مورد تمجید قرار داده‌اند. واقعا بازیکنان تیم امید، بسیار باانگیزه در آن بازی حضور یافته و توانایی‌های خود را به اثبات رساندند.