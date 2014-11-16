کشاورزی خوزستان نباید فدای تامین برق سایر استانها شود/ وضعیت اضطراری در 12 شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو چنگلوایی شامگاه شنبه شب در نشست خبری با اصحاب رسانه عنوان کرد: یکی از مهمترین مولفه های تولید یک محصول کشاورزی آب است و در صورتی که آب در استان به اندازه کافی وجود نداشته باشد کشاورزی خوزستان نابود می شود.

وی افزود: 98 درصد از تولیدات محصولات کشاورزی در دو بخش زراعی و باغی استان وابسته با آب است و تنها یک و نیم تا دو درصد محصولات کشاورزی به صورت دیم کشت می شوند.

چنگلوایی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته از چند ماه اخیر گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان، مبنا را بر این مسئله قرار داد که در سال زراعی جاری 741 هزار هکتار محصولات پاییزه همچون؛ گندم، کلزا، چغندر قند، سبزی و صیفی جات و محصولات دائمی مانند؛ درختان میوه و نیشکر کشت شود.

قطع آبیاری زمین های زراعی برای اولین بار در استان

مدیر کل جهاد کشاورزی خوزستان اظهار کرد: متاسفانه در سال جاری به رغم اینکه بارندگی های خوبی صورت گرفت، برای اولین بار با مشکل قطع آبیاری زمین های زراعی در برخی نقاط استان مواجه شدیم.

وی با اشاره به اینکه این مسئله در سال های گذشته به هیچ عنوان رخ نداده است، گفت: متاسفانه تا روز گذشته که بیست و چهارمین روز از ماه آبان است، زمین های کشاورزی شادگان بدون آب مانده اند. این مسئله منجر به تاخیر در کشت پاییزه کشاورزان می شود و به طور حتم خساراتی به بخش تولید استان وارد خواهد شد.

چنگلوایی با بیان اینکه کشاورزی خوزستان نباید فدای تامین برق سایر استان ها شود، گفت: سازمان آب و برق استان خوزستان باید بر اساس قراردادی که با کشاورزان منعقد می کند در پنج نوبت زمین های آنها را آبیاری کند. این سازمان باید مراحل بحرانی نیاز به آبیاری محصولاتی مانند گندم را فراهم کند.

مدیر کل جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: در برخی نقاط استان زمین های زراعی تنها دو نوبت آبیاری می شوند اما متاسفانه همه آب بهای پنج مرتبه آبیاری را از کشاورزان اخذ می کنند.

ادعای عدم تامین آب از سوی سازمان آب و برق

وی با اشاره به اینکه سازمان آب و برق خوزستان ادعا می کند که توان تامین آب مورد نیاز در دو حوزه رودخانه کرخه و مارون را ندارد، گفت: متاسفانه در این زمان در 12 شهرستان از جمله رامهرمز، ماهشهر، بهبهان، شادگان، هویزه، حمیدیه و شوش به دلیل کمبود آب کشاورزی در شرایط بحرانی به سر می برد.

چنگلوایی عنوان کرد: وزارت نیرو اعلام کرده است که توان تامین آب مورد نیاز به منظور اجرایی کردن فاز دوم پروژه 550 هزار هکتاری طرح توسعه کشاورزی خوزستان را ندارد. کاهش میزان آب تخصیص در دو حوزه رودخانه کرخه و مارون توسط سازمان آب و برق نیز به علت ثابت کردن این ادعا است.

وی تصریح کرد: در سال جاری به طور حتم با کاهش سطح زیر کشت محصول کشاورزی کلزا به دلیل عدم تامین به موقع آبیاری اولیه زمین مواجه هستیم. در همین راستا خسارت شدیدی نیز به محصول خرمای نخیلات استان وارد خواهد شد.

اجرای طرح کوهرنگ سه منجر به مرگ کشاورزی خوزستان می شود

مدیر کل جهاد کشاورزی خوزستان اظهار کرد: اجرایی کردن طرح تونل کوهرنگ سه و انتقال آب از سرچشمه های کارون به معنای مرگ کشاورزی خوزستان است.

وی عنوان کرد: متاسفانه برخی از کشاورزان خوزستانی در شهرستان حمیدیه به دلیل کمبود آب مجبور به سیراب کردن زمین های زراعی خود توسط زه آب ها شدند.

وی با اشاره به همکاری بسیار خوب سازمان جهاد کشاورزی استان با سازمان آب و برق در راستای مدیریت مصرف و رعایت تقسیم بندی سهمیه آب در مناطق مختلف اظهار کرد: به عنوان مثال در تابستان سال جاری با هماهنگی به عمل آمده 30 هار هکتار از سطح زیر کشت محصول شلتوک به عنوان یک گیاه پر مصرف در زمینه آب کاسته شد.

هر گونه کاهش میزان تخصصی آب در مارون و کرخه را نمی پذیریم

وی اظهار کرد: جهاد کشاورزی خوزستان در راستای حمایت از تولید محصولات کشاورزی و به منظور جلوگیری از وارد آمدن زیان به بخش کشاورزی و کشاورزان زحمت کش استان هیچ گونه کاهش در سطح زیر کشت زمین های زراعی در حوزه رودخانه مارون و کرخه را نمی پذیرد.

وی افزود: مدیریت آب به جای تنظیم بر اساس دریچه های نیروگاه های برق باید بر اساس دریچه های مورد نیاز زمین های کشاورزی تنظیم شود.