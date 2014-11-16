روحانیون کاروانهای حج از افراد بومی انتخاب می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس ایزدی قائم مقام سازمان حج و زیارت کشور صبخ یکشنبه در سفر یک روزه به استان با حضور در دفتر امام جمعه قزوین با امام جمعه موقت قزوین دیدار کرد.

در این دیدارحجت الاسلام عباس ایزدی ضمن ارائه گزارشی از برنامه های حج امسال گفت: خوشبختانه امسال همانند گذشته مراسم حج باشکوهی برگزار شد که جای شکرگزاری است.

حجت الاسلام ایزدی خاطرنشان کرد: امسال هماهنگ تر از گذشته با مسئولان و مدیران کاروانها علاوه بر پزشک و روحانی کاروان توانسته ایم تا حدودی برخی از مشکلات زائران سرزمین وحی را برطرف کنیم که باید از زحمات و تلاشهای همکاران خود در سازمان حج وزیارت شهرستانها و استانها تشکر کنیم.

قائم مقام سازمان حج و زیارت کشور تصریح کرد: مسئولین سازمان حج و زیارت کشور همیشه و در همه حال در تلاش هستند تا بتوانند سهمیه های بیشتری برای مردم در نظر بگیرند واین امر نیز در حال حاضر در دست رسیدگی و پیگیری است.

حجت الاسلام ایزدی بیان کرد: خوشبختانه قزوین یکی از استانهای مذهبی با مردمی ولایتمدار و مومن بوده و بیشترین همکاری را با این سازمان داشته که باید از حمایت های آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین از فعالیت های سازمان حج و زیارت تشکر کرد.

حجت الاسلام باریک بین امام جمعه موقت قزوین هم گفت: خوشبختانه همکاری و تعامل مدیر سازمان حج و زیارت استان با مجموعه مدیران دستگاههای اجرایی به خصوص مدیران کاروانها بسیار مطلوب و نزدیک است که موجب شده کارها بهتر انجام شود.

امام جمعه موقت قزوین با تاکید بر کمک افراد خیر در امور مختلف اظهارداشت: چند سالی است که موسسه بنیان ازدواج زیر نظر نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه قزوین برای کمک به تامین جهیزیه زوج های جوان در استان راه اندازی شده که امیدواریم زائران و حجاج قبل از رفتن به این سفر معنوی کمکهایی را در این جهت داشته باشند که مورد رضای خدای متعال قرار خواهد گرفت.

کلانتری مدیر سازمان حج و زیارت استان نیز اظهارداشت: تمام تلاش ما در این سازمان این است که بتوانیم روحانیون کاروانها را از افراد بومی انتخاب کنیم که این امر بوضوح در اکثر کاروانها مشاهده می شود.

این مسئول ادامه داد: امسال ۹۴۵ زائر از استان قزوین به سرزمین وحی اعزام شدند که نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است.