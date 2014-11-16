به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران روز شنبه و در مرحله نیمه‌نهایی مسابقات جایزه بزرگ برزیل برابر تیم کلمبیا قرار گرفت و با نتیجه 3 بر 4 مغلوب حریف خود شد.

این شکست در حالی رقم خورد که همه اهالی فوتسال حداقل صعود تیم ملی به فینال این مسابقات و دیدار با برزیل را در بازی نهایی پیش بینی کرده بودند. با این حال این شکست غیرمنتظره برابر کلمبیا آن هم در حالی که تیم ملی بازی را تا ثانیه‌های پایانی با نتیجه تساوی دنبال می‌کرد، تمام معادلات را بر هم زد.

این نتیجه تا جایی غیرمنتظره بود که حتی خسوس کاندلاس سرمربی تیم ملی بعد از مسابقه در رختکن اعلام کرد به احتمال زیاد دیدار با گواتمالا در برزیل آخرین مسابقه او همراه با تیم ملی ایران باشد. وی خطاب به ملی‌پوشان گفت شاید از بازی بعد (گواتمالا) دیگر با تیم ایران نباشم.

خسوس در حالی تصمیم به جدایی از تیم ملی گرفته که هنوز مشخص نیست این تصمیم زیر فشار کمیته فوتسال گرفته شده و یا صحبت‌هایش در رختکن جنبه صوری دارد.

پیش از این سید رضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال تاکید کرده بود که از مسابقات گرند پری برزیل حداقل عنوان نایب قهرمانی را می خواهد.