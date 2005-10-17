به گزارش خبرگزاري"مهر"، رييس جمهور در جلسه شب گذشته هيات دولت در سخناني با اشاره به حادثه انفجار بمب در شهر اهواز، مراتب تسليت و همدردي خود و هيات دولت را با مجروحان و بازماندگان شهداي مظلوم و بيگناه اين اقدام تروريستي اعلام كرد.

رييس جمهور تصريح كرد كه ملت ايران با اينگونه اقدامات تروريستي كه قبلا هم اتفاق افتاده است، آشنايي دارند. ماموران اطلاعات و امنيت ايران در موارد قبلي به رد پاي انگليس در اين ئوطئه برخورد كردند.

دكتر احمدي نژاد حضور نيرو‌هاي انگليسي در جنوب عراق و در مناطق مرزي ايران را عامل نا امني براي مردم عراق و ايران دانست و تاكيد كرد كه ما به نيرو‌هاي انگليسي در ارتكاب اقدامات تروريستي به شدت مشكوك هستيم.

در اين جلسه همچنين منوچهر متكي وزير امور خارجه گزارشي از سفر هيات ديپلماتيك جمهوري اسلامي ايران به چين تقديم هيات وزيران كرد و آنان را در جريان نتايج گفت‌وگوها و مذاكرات خود با مقامات اين كشور قرار داد.

هيات دولت همچنين از محل اعتبارات رياست جمهوري، مبلغ ده ميليارد ريال براي تكميل ساختمان‌هاي آموزشي و خوابگاه‌هاي دانشگاه الزهرا (س) اختصاص داد.

در ادامه اين جلسه پيشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارايي در خصوص انتصاب آقاي علي اكبر عرب مازار به عنوان معاون مالياتي اين وزارتخانه مورد تاييد هيات دولت قرار گرفت.

هيات دولت همچنين مقرر كرد كه مجموعه كاخ سعد آباد براي انجام فعاليت‌هاي فرهنگي و موزه‌اي در اختيار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار گيرد.