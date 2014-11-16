به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی خانه مطبوعات خراسان جنوبی شنبه شب با حضور بیش از ۲۹۰ نفر از فعالان رسانه‌ای استان برای انتخاب اعضای جدید هیئت رئیسه در سالن گلبانگ بیرجند برگزار شد.

در این مجمع که معاونان و نمایندگان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیران مسئول، سرپرستان نشریات و خبرگزاری‌ها، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران استان حضور داشتند، ابوالفضل نوفرستی رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات خراسان جنوبی در گزارشی به بیان فعالیت‌های انجام شده در دوره گذشته پرداخت.

همچنین طی انتخابات، فعالان عرصه رسانه خراسان جنوبی نمایندگان خود را دربخش‌های مختلف برای دوره جدید خانه مطبوعات انتخاب کردند.

در بخش مدیران مسئول مطبوعات خراسان جنوبی از بین چهار نفر کاندیدا، محمود حیدری از روزنامه بیرجند امروز با کسب ۱۸۵ رای و محمدعلی جعفرپورمقدم از هفته نامه اقتصاد شرق به عنوان اعضای اصلی و ابوالفضل زاهدی‌پور از ماهنامه نواندیش با ۸۴ رای عضو علی‌البدل انتخاب شد.

در بخش روزنامه‌نگاران مطبوعات و خبرگزاری‌های نیز علی جعفرپورمقدم از روزنامه آوای خراسان جنوبی و محمود بستانی از روزنامه اطلاعات هر کدام با ۱۵۱ رای و محمد جمالی به عنوان اعضای اصلی و فاطمه رجب‌زاده به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شدند.

در بخش سرپرستان خبرگزاری‌های استان نیز از بین دونفر کاندیدا، محمد قربانی سرپرست خبرگزاری تسنیم در استان با اخذ ۱۵۳ رای به عنوان عضو اصلی و فاطمه زیراچی سرپرست خبرگزاری مهر به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شدند.

در بخش سرپرستان نشریات خراسان جنوبی نیز سیدحسین اصغری سرپرست روزنامه قدس با ۱۴۹ رای به عنوان عضو اصلی و عبدالله هادی‌نیا از روزنامه خراسان جنوبی با کسب ۷۷ رای ماخوذه به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شدند.

در بخش بازرسان خانه مطبوعات خراسان جنوبی نیز زهرا بهروزی‌فر با کسب ۱۳۶ رای و حسنیه خزاعی با ۱۲۲ رای به عنوان اعضای اصلی و علیرضا احمدی‌پیما با اخذ ۸۲ رای به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شد.