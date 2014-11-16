به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در بررسی جزئیات طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی، مقرر کردند وزیر دادگستری از میان حقوقدانانی که توسط رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شود، انتخاب و برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی شود.

این ماده با 138 رای موافق، 33 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 225 نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب رسید.

به گزارش مهر، کلیات این طرح در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته به تصویب نمایندگان رسیده بود.