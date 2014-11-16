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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۹:۳۲

مقدماتی یورو 2016؛

پیروزی اسپانیا و سوئیس/ زلاتان برای سوئد گلزنی کرد

پیروزی اسپانیا و سوئیس/ زلاتان برای سوئد گلزنی کرد

تیم‌های فوتبال اسپانیا و سوئیس در چارچوب رقابتهای انتخابی جام ملت‌های اروپا برابر حریفان خود پیروز شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات انتخابی یورو 2016 شنبه شب و بامداد یکشنبه ادامه پیدا کرد که طی آن در گروه C تیم ملی اسپانیا برابر بلاروس با سه گل برنده شد. ایسکو (18)، بوسکتس (19) و پدرو (55) زننده گل‌های اسپانیا بودند.

از گروه E نیز تیم ملی سوئیس پذیرای تیم لیتوانی بود که با درخشش ژردان شقیری این تیم را 4 بر صفر بدرقه کرد. سوئیس برای رسیدن به گل نخست 66 دقیقه صبر کرد تا بازیکن حریف به اشتباه دروازه تیم خود را باز کند. فابیان شار (68) و ژردان شقیری (80 و 90) دیگر گل‌های تیم سوئیس را به ثمر رساندند.

در گروه G هم جدال مونته نگرو و سوئد یک بر یک خاتمه یافت. زلاتان ابراهیموویچ که هفته گذشته در جدال حساس پاریسن ژرمن و مارسی پس از هفته‌ها دوری از میادین برای دقایقی بازی کرده بود، در دقیقه 9 گل نخست بازی را برای سوئد به ثمر رساند اما در دقیقه 80 استفان جووتیچ از روی نقطه پنالتی کار را به تساوی کشاند.

کد مطلب 2421821

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