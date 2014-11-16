مازندران میزبان المپیاد ورزشهای کارگری می شود

مجید پاشانا در حاشیه نخستین نشست هم‌اندیشی المپیاد ورزشی کارگری کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مازندران مهد ورزش کشور است و ‌توانایی میزبانی این مسابقات را نیز دارد. مهم‌ترین مزیت این میزبانی برای مازندران این است که در کنار این مسابقات جوانان سالمی رشد می‌کنند.

معاون فدراسیون کارگری کشور ادامه داد: المپیاد کارگری کشور هر دو سال یکبار برگزار می‌شود و امسال مازندران سه شب میزبان نخستین المپیاد ورزشی کارگری کشور است، این مسابقات از چهارم اسفند با ورود تیم‌های شرکت‌کننده آغاز و مراسم افتتاحیه آن پنجم اسفند در ساری برگزار می‌شود و در این المپیاد پرچم جمهوری اسلامی ایران به استاندار مازندران به نشان میزبانی المپیاد کشور اهدا می‌شود.

این مسئول از حمل مشعل مسابقات در دو مرحله خبر داد و اظهار داشت: حمل مشعل توسط استان‌های مختلف از جمله مازندران در مرحله نخست انجام می‎شود و در مرحله دوم افراد نامی ورزشکار به عنوان سفیران فدراسیون کارگری ورزشی حمل مشعل را به عهده دارند.

پاشانا با اشاره به اینکه مسابقات مقدماتی المپیاد در ۹ شهر مختلف استان مازندران برگزار می‎شود، که در آن ۱۵۰۰ ورزشکار به رقابت می پردازند که از برگزیدگان این مسابقات ۴۲ ورزشکار برای شرکت در المپیاد جهانی اعزام می‌شوند.

پاشانا اذعان داشت: در این دوره از مسابقات شهرستان نکا میزبان ۷۰ ورزش تکواندو جویبار میزبان ۷۰ ورزشکار جودو کار و فریدونکنار میزبان ۸۰ کاراته کار در این مسابقات است.

وی با اشاره به اینکه بابل میزبان ۳۰۰ ورزشکار در این المپیاد در سه رشته ورزشی است، بسکتبال پینگ پنگ و دومیدانی است.

پاشانا گفت: قائمشهر نیز میزبان ۱۸۰ ورزشکار در رشته فوتبال و فوتسال است و ساری نیز میزبان ۳۲۵ ورزشکار در سه رشته ورزشی شنا شطرنج و کشتی و بابلسر میزبان ۱۶۰ ورزشکار در دو رشته وزنه‌برداری و دوچرخه سواری است.

معاون فدراسیون کارگری کشور ادامه داد: محمودآباد با ۱۲۰ ورزشکار در دورشته پرورش اندام والیبال ساحلی، آمل هم در دو رشته هندبال و والیبال سالنی با ۱۴۰ ورزشکار عهده دار این میزبانی است.

پاشنا در پایان با تاکید بر محل اسکان مناسب، تغذیه مناسب، سالن ورزشی متناسب با شان مسابقات و حمل مشعل در این المپیاد را امری ضروری دانست.