مازندران میزبان المپیاد ورزشهای کارگری می شود

مجید پاشانا در حاشیه نخستین نشست هماندیشی المپیاد ورزشی کارگری کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مازندران مهد ورزش کشور است و توانایی میزبانی این مسابقات را نیز دارد. مهمترین مزیت این میزبانی برای مازندران این است که در کنار این مسابقات جوانان سالمی رشد میکنند.
معاون فدراسیون کارگری کشور ادامه داد: المپیاد کارگری کشور هر دو سال یکبار برگزار میشود و امسال مازندران سه شب میزبان نخستین المپیاد ورزشی کارگری کشور است، این مسابقات از چهارم اسفند با ورود تیمهای شرکتکننده آغاز و مراسم افتتاحیه آن پنجم اسفند در ساری برگزار میشود و در این المپیاد پرچم جمهوری اسلامی ایران به استاندار مازندران به نشان میزبانی المپیاد کشور اهدا میشود.
این مسئول از حمل مشعل مسابقات در دو مرحله خبر داد و اظهار داشت: حمل مشعل توسط استانهای مختلف از جمله مازندران در مرحله نخست انجام میشود و در مرحله دوم افراد نامی ورزشکار به عنوان سفیران فدراسیون کارگری ورزشی حمل مشعل را به عهده دارند.
پاشانا با اشاره به اینکه مسابقات مقدماتی المپیاد در ۹ شهر مختلف استان مازندران برگزار میشود، که در آن ۱۵۰۰ ورزشکار به رقابت می پردازند که از برگزیدگان این مسابقات ۴۲ ورزشکار برای شرکت در المپیاد جهانی اعزام میشوند.
پاشانا اذعان داشت: در این دوره از مسابقات شهرستان نکا میزبان ۷۰ ورزش تکواندو جویبار میزبان ۷۰ ورزشکار جودو کار و فریدونکنار میزبان ۸۰ کاراته کار در این مسابقات است.
وی با اشاره به اینکه بابل میزبان ۳۰۰ ورزشکار در این المپیاد در سه رشته ورزشی است، بسکتبال پینگ پنگ و دومیدانی است.
پاشانا گفت: قائمشهر نیز میزبان ۱۸۰ ورزشکار در رشته فوتبال و فوتسال است و ساری نیز میزبان ۳۲۵ ورزشکار در سه رشته ورزشی شنا شطرنج و کشتی و بابلسر میزبان ۱۶۰ ورزشکار در دو رشته وزنهبرداری و دوچرخه سواری است.
معاون فدراسیون کارگری کشور ادامه داد: محمودآباد با ۱۲۰ ورزشکار در دورشته پرورش اندام والیبال ساحلی، آمل هم در دو رشته هندبال و والیبال سالنی با ۱۴۰ ورزشکار عهده دار این میزبانی است.
پاشنا در پایان با تاکید بر محل اسکان مناسب، تغذیه مناسب، سالن ورزشی متناسب با شان مسابقات و حمل مشعل در این المپیاد را امری ضروری دانست.