محمد سعیدنژاد در گفتگو با مهر در خصوص ورود خطوط کشتیرانی برتر به بنادر ایران، اظهار داشت: کشتی های بزرگ به طور معمول همیشه وارد بنادر ایران می شوند و افزایش عملکرد ما هم به دلیل ورود همین کشتیرانی های خارجی بوده است.

وی افزود: 10 خط برتر کشتیرانی هم برای ورود به ایران محدودیتی ندارند و براساس بار و بازاریابی تصمیم به ورود به می‌گیرند، بنابراین کشورهایی که از مسیرهایی دارای تقاضای بار هستند، همه وارد ایران می شوند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در حال حاضر به بنادر مختلف بوشهر، بندر امام و بندر شهیدرجایی کشتی های خارجی تردد دارند، بیان کرد: اگر این کشتی‌ها تاکنون نیامده‌اند، ناشی از این است که فعلا خطوط بار به ایران نمی‌رسد اما ما محدودیتی برای صاحبان کالا و کشتی‌های خارجی نداریم.

سعیدنژاد با اشاره به اینکه برنامه ما این است تا بندرشهید رجایی هاب منطقه تلقی شود، اظهار داشت: سیاست اصلی این است که این بندر بتواند بزرگترین کشتی‌ها را پذیرا باشد؛ به همین جهت برنامه‌های توسعه ای را برای ترمینال‌های این بندر در نظر داریم.

وی با بیان اینکه تحریم‌هایی که بر علیه کشتیرانی ایران انجام شده بود در دادگاه های اروپا محکوم شد، گفت: اما هنوز این حکم کامل به اجرا نرسیده اما از ابتدا هم تحریمی بر علیه بنادر ایران نبوده است.