ضرورت برخورد قانونی با ساخت و سازهای غیر مجاز در مازندران/ اتمام پروژه مسکن مهر مهمترین دغدغه مردم نکا

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان شنبه شب در جلسه بررسی روند پروژه های عمرانی نیمه کاره شهرستان نکا اظهار داشت : پروژه مسکن مهر به عنوان مهمترین دغدغه مسئولان در سطح استان و شهرستان بود که تاکنون پروژه های در بخش راه، روشنایی، فضاها و خدمات عمومی به اتمام نرسید.

وی افزود: علی رغم پیگیری هایی که توسط مسئولان استانی در خصوص رفع دغدغه مردم در مسکن مهر شهرستان نکا صورت پذیرفت اما هنوز این شهرک با مشکلاتی اعم از عدم روشنایی، عدم برخورداری از راه مناسب و استاندارد و بسیاری از خدمات عمومی از جمله نانوایی، کتابخانه و سایر فضاهای عمومی روبرو است.

معاون عمرانی استانداری مازندران با اشاره به بازدید میدانی مدیران استانی از طرح ها و پروژه های نیمه کاره شهرستان تصریح کرد: براساس تفاهماتی که صورت گرفته تمامی مدیران دستگاه های خدمات رسان طی بازدید اززیرگذرها، تقاطع غیر همسطح، مسیر سی متری ودر پایان با حضور در شهرک مسکن مهر شهید عباسپور از نزدیک مشکلات مردم این منطقه را نظاره کرده و جهت برطرف کردن این موانع مقرر شد اداره راه و شهر سازی استان مازندران از صبح ۲۵ آبان ماه سال جاری عملیات اجرایی اتمام پروژه های مسکن مهر را آغاز نمایند.

نبییان با بیان سیل خیز بودن شهرستان نکا و روبرو شدن با تهدیدات احتمالی در شهرستان گفت: یکی از مشکلاتی بارز شهرستان نکا آب های سطحی و وقوع آبگرفتگی در سطح خیابان ها و من جمله مسکن مهر است که در صورت کمترین میزان بارندگی در شهرستان شاهد وقوع چنین رویدادهایی هستیم لذا دراین راستا آب منطقه ای استان مازندران سریعا باید با تامین منابع مالی از محل اعتبارات حوادثی برای اجرای این مورد پیگیری های لازم را لحاظ کند تا ظرف یک ماه آینده با چنین مشکلاتی روبرو نشویم.

این مقام مسئول با اشاره به تقاطع غیر همسطح به عنوان دغدغه چندین ساله مردم نکا افزود: با وجود اینکه رو گذر و تقاطع غیر همسطح نکا به عنوان دغدغه چندین ساله مردم شهرستان قلمداد می شود خوشبختانه اداره راه و شهرسازی با سرعت خوبی این طرح را آغاز کرده و در صورت تزریق منابع به همراه سرعت اجرای کار این طرح را به زودی به سمت و سوی بهره برداری می کشانیم.

وی با بیان مشکل عمده غرب تا شرق مازندران گفت: از رامسر تا گلوگاه آب به عنوان مهمترین مشکل و اساسی ترین معظل در سطح استان شناخته شده است در واقع بحث آب صرفا مختص به شهرستان نبود بلکه با وجود کمترین میزان بارندگی در سطح استان دچار چالش می شویم لذا دراین خصوص با مدیریت به هنگام و لایروبی انهار این معضلات را مرتفع سازیم.

معاون عمرانی استانداری مازندران ضمن تاکید بر برخورد قانونی با با ساخت و سازهای غیر مجاز متذکر شد: اداره راه و شهرسازی و آب منطقه ای به عنوان دستگاه متولی این امور باید با هرگونه ساخت و سازهای غیر مجاز در مسیر رودخانه ها برخورد قانونی نمایند.

نبییان در پایان خاطرنشان کرد : تمامی پیمانکارانی که اجرای عملیات پروژه مسکن مهر را در زمان مقرر به اتمام نرساندند برخورد قانونی با آنها می شود.

گفتنی است مسئولان اجرایی و معاون عمرانی استانداری مازندران قبل از آغاز کارگروه طرح های نیمه تمام عمرانی شهرستان نکا طی بازدید میدانی از روند پروژ ه های در حال احداث شهرستان و مشکلات مختص به آن مطلع شدند.