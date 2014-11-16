آموزش قرآن در همه مقاطع تصحیلی در قزوین جدی گرفته خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین روز یکشنبه از دبستان زینبیه در روستای حصار خروان بازدید کرد و در جریان فعالیت های تحصیلی این مدرسه قرار گرفت.

این دبستان روستایی ۱۲۰ نفر دانش آموزان دارد که با تلاش معلمان و همت دانش آموزان تاکنون ۴۰ نفر از دانش آموزان آن حافظ نیم تا سه جزء قران کریم شده اند.

سالار قاسمی مدیرکل آموزش وپرورش استان قزوین در بازدید از این مدرسه گفت: قرآن یک نسخه شفا بخش است که می تواند امراض باطنی انسانها را معالجه کند و هرکس این نسخه را بشناسد، شخصیت علمی، عملی و معنوی او به خوبی شکل خواهد گرفت.

قاسمی ضمن قدردانی از زحمات مربیان و دانش آموزان اظهارداشت: تربیت حافظان قرآنی نیازمند اراده قوی و کمک معلمین و مربیان دارد و باید به این کار افتخار کنیم و از آن لذت ببریم.

وی افزود: باید به آموزش نماز و قرآن در جامعه و به خصوص در مدارس توجه ویژه داشت و از روش های نوین در آموزش قرآن استفاده کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: توجه به آموزش قرآن در دوره ابتدایی می تواند در آموزش مفاهیم دینی و مذهبی نقش بسزایی داشته باشد لذا لازم است آموزش قرآن استمرار داشته باشد و فقط به دوره ابتدایی خلاصه نشود و در دوره ها و پایه های تحصیلی بالاتر نیز مورد توجه قرار گیرد.

این مسئول بیان کرد: در آموزش قرآن و مباحث دینی می توان با ایجاد رابطه بین مدرسه و مسجد محل، گام های شایسته و مهمی برداشت و این ارتباط نقش مهمی در تربیتی صحیح و مطلوب دینی کودکان و دانش آموزان دارد و ایجاد انس و پیوند کودکان و دانش آموزان با قرآن، می تواند از بسیاری آسیب ها جلوگیری کند.

وی با اشاره به وظیفه خطیر والدین در این زمینه گفت: اولیای دانش آموزان نیز می توانند با ارتباط منسجم و پیوند عمیق با اولیاء مدرسه در این امر خطیر نقش مهمی داشته باشند و با ایجاد حلقه پیوند بین مدارس، والدین و مسجد و هیئت های مذهبی و قرانی در تربیت اسلامی، ایرانی فرزندان این مرز بوم تلاش کرده و اقدامات مهمی انجام دهند که نتایج ارزشمندی نیز خواهد داشت.

حجت الاسلام انصاری معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین نیز در سخنانی ضمن ارج نهادن به زحمات مربیان و دانش آموزان در آموزش قران، گفت: با این حرکت ارزشمند نور قرآن در این مدرسه تابیده شده است.

حجت الاسلام انصاری ضمن توصیه به دانش آموزان جهت بهره گیری بیشتر از محضر قرآن گفت: ساختار و اجزاء مدارس باید فرهنگ قرآنی داشته باشند وعلاوه بر قرائت و حفظ قرآن باید در معانی، مفاهیم و نکات قرآن نیز تفکر کنیم.

در پایان به دانش آموزان حافظ قرآن لوح تقدیر و جوایزی اهداء شد و از مدیر و مربیان آموزشگاه زینبیه تجلیل شد.