محققان ایرانی رادار تقرب ساختند/ ارائه تصویر جامعی از ترافیک هوایی

ایرج ابراهیمی مجری این طرح، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شرکت دانش بنیان ما برای رفع نیازهای کشور به ساخت شبیه سازهای آموزشی و محصولات کاربردی در صنعت هوا و فضا نیز می پردازد.

وی با اشاره به اینکه 27 آبان ماه هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی، هوانوردی ایران در کیش برگزار می شود، اذعان داشت: رادرا تقرب در نمایشگاه امسال رونمایی می شود که این محصول برای راهنمایی هواپیماها به هنگام نزدیک شدن به محدوده تحت کنترل برج فرودگاه ساخته شده است.

وی اظهار داشت: رادار تقرب ایرانی، اطلاعات رادارهای اولیه و ثانویه را باهم ادغام کرده و تصویر جامعی از ترافیک هوایی اطراف را به اطلاع متخصص کنترل ترافیک هوایی قرار می دهد.

ابراهیمی اذعان داشت: یکی از ویژگی های این سیستم این است که می تواند بطور اتوماتیک محل های آینده هواپیماها را محاسبه کرده و درصورتیکه دو هواپیما در مسیر برخورد باشند به متخصص کنترل اعلام کند تا او نیز خلبانان را آگاه و به مسیرهای بهتر هدایت کند.

وی درباره دیگر ویژگی های رادار تقرب گفت: این سیستم که با دانش بومی متخصصان ایرانی طراحی و ساخته شده، قابلیت دریافت اطلاعات از انواع رادارهای موجود در ایران را دارد و از سیستمهای موجود بصورت بهینه استفاده می کند.

ابراهیمی اظهار امیدواری کرد که با معرفی این دستاورد به مسئولین شاهد نصب و بهره برداری از این سیستم در حداقل 5 نقطه کشور باشیم.