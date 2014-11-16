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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۰۹

پیش بینی محل فرود هواپیما؛

محققان ایرانی رادار تقرب ساختند/ ارائه تصویر جامعی از ترافیک هوایی

محققان ایرانی رادار تقرب ساختند/ ارائه تصویر جامعی از ترافیک هوایی

محققان ایرانی موفق به ساخت "رادار تقرب" شدند که این محصول تصویر جامعی از ترافیک هوایی اطراف را نشان می دهد.

ایرج ابراهیمی مجری این طرح، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شرکت دانش بنیان ما برای رفع نیازهای کشور به ساخت شبیه سازهای آموزشی و محصولات کاربردی در صنعت هوا و فضا نیز می پردازد.

وی با اشاره به اینکه 27 آبان ماه هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی، هوانوردی ایران در کیش برگزار می شود، اذعان داشت: رادرا تقرب در نمایشگاه امسال رونمایی می شود که این محصول برای راهنمایی هواپیماها به هنگام نزدیک شدن به محدوده تحت کنترل برج فرودگاه ساخته شده است.

وی اظهار داشت: رادار تقرب ایرانی، اطلاعات رادارهای اولیه و ثانویه را باهم ادغام کرده و تصویر جامعی از ترافیک هوایی اطراف را به اطلاع متخصص کنترل ترافیک هوایی قرار می دهد.

ابراهیمی اذعان داشت: یکی از ویژگی های این سیستم این است که می تواند بطور اتوماتیک محل های آینده هواپیماها را محاسبه کرده و درصورتیکه دو هواپیما در مسیر برخورد باشند به متخصص کنترل اعلام کند تا او نیز خلبانان را آگاه و به مسیرهای بهتر هدایت کند.

وی درباره دیگر ویژگی های رادار تقرب گفت: این سیستم که با دانش بومی متخصصان ایرانی طراحی و ساخته شده، قابلیت دریافت اطلاعات از انواع رادارهای موجود در ایران را دارد و از سیستمهای موجود بصورت بهینه استفاده می کند.

ابراهیمی اظهار امیدواری کرد که با معرفی این دستاورد به مسئولین شاهد نصب و بهره برداری از این سیستم در حداقل 5 نقطه کشور باشیم.

کد مطلب 2421834

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