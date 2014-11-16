جواد جلالی در حاشیه بازدید خبرنگاران از پارک جنگلی سی سنگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اداره کل منابع طبیعی نوشهر ۲۴ پارک و تفرجگاه جنگلی را به میزان هشت هزار و ۵۹۰ هکتار را تحت مدیریت دارد و از این میزان هزار و ۳۷۴ هکتار را از طریق برگزاری آگهی مزایده یا قانون بند ج ماده ۱۴۷ برنامه پنجم توسعه کشور به شهرداری ها واگذار کردیم که شامل هشت پارک و مابقی تفرجگاههای جنگلی است.

وی عنوان کرد: برخی از پارکها و تفرجگاهها از جمله پارک سی سنگان به بخش خصوصی واگذار شده است که در اختیار این بخش است.

جلالی یادآور شد: برای شش هزار هکتار از پارکها و تفرجگاههای جنگلی منطقه نیز برنامه واگذاری داریم که برای برخی از آن، کتابچه طرح تهیه شده است و در مرحله تشریفات اداری برای واگذاری است.

وی افزود: باید پتانسیل واگذاری پارکها و تفرجگاهها از طریق کارشناسان تهیه شود و پس از آنکه کتابچه به تصویب سازمان جنگل ها رسید با برگزاری آگهی منقاصه نسبت به واگذاری اقدام می شود.

رئیس اداره جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر بیان داشت: مدت قراردادها از ۱۰ تا ۱۵ سال در نوسان است و بعد از آن نیز طبق قرارداد قابل تمدید است.