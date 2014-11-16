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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۹:۴۱

جلالی در گفتگو با مهر:

1300 هکتار از پارکهای جنگلی غرب مازندران به بخش‌های غیردولتی واگذار شد

1300 هکتار از پارکهای جنگلی غرب مازندران به بخش‌های غیردولتی واگذار شد

نوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره جنگلکاری، پارکها و ذخیره گاههای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر گفت: هزار و ۳۷۴ هکتار از پارکهای جنگلی و تفرجگاههای منطقه به بخش های غیردولتی واگذار شده است.

جواد جلالی در حاشیه بازدید خبرنگاران از پارک جنگلی سی سنگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اداره کل منابع طبیعی نوشهر ۲۴ پارک و تفرجگاه جنگلی را به میزان هشت هزار و ۵۹۰ هکتار را تحت مدیریت دارد و از این میزان هزار و ۳۷۴ هکتار را از طریق برگزاری آگهی مزایده یا قانون بند ج ماده ۱۴۷ برنامه پنجم توسعه کشور به شهرداری ها واگذار کردیم که شامل هشت پارک و مابقی تفرجگاههای جنگلی است.

وی عنوان کرد: برخی از پارکها و تفرجگاهها از جمله پارک سی سنگان به بخش خصوصی واگذار شده است که در اختیار این بخش است.

جلالی یادآور شد: برای شش هزار هکتار از پارکها و تفرجگاههای جنگلی منطقه نیز برنامه واگذاری داریم که برای برخی از آن، کتابچه طرح تهیه شده است و در مرحله تشریفات اداری برای واگذاری است.

وی افزود: باید پتانسیل واگذاری پارکها و تفرجگاهها از طریق کارشناسان تهیه شود و پس از آنکه کتابچه به تصویب سازمان جنگل ها رسید با برگزاری آگهی منقاصه نسبت به واگذاری اقدام می شود.

رئیس اداره جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر بیان داشت: مدت قراردادها از ۱۰ تا ۱۵ سال در نوسان است و بعد از آن نیز طبق قرارداد قابل تمدید است.

کد مطلب 2421837

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