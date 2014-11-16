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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۹:۲۹

دقایقی قبل/

زمین لرزه ای به شدت 4.7 ریشتر ارزوئیه را لرزاند/ پس لرزه ها ادامه دارد

زمین لرزه ای به شدت 4.7 ریشتر ارزوئیه را لرزاند/ پس لرزه ها ادامه دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: در حالی دقایقی قبل زمین لرزه ای 4.7 ریشتری ارزوئیه را تکان داد که تاکنون دو پس لرزه نیز در این منطقه رخ داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی 4.7 ریشتر منطقه زلزله خیز ارزوئیه در جنوب غرب استان کرمان روی داد این زلزله در ساعت 8 و 43 دقیقه صبح امروز رخ داده است و گزارشی از خسارات احتمالی آن دریافت نشده است.

تا کنون نیز دو زمین لرزه 2.8 و 3  ریشتری نیز پس از زمین لرزه اصلی روی داده است.

کانون هر سه زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین واقع شده است و مشخصات جغرافیایی زلزله اصلی نیز 28.33 درجه طول جغرافیایی و 56.51 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

شهرستان ارزوئیه یکی از گسلهای اصلی جنوب غرب استان را در خود جای داده است.

 

کد مطلب 2421840

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