زمین لرزه ای به شدت 4.7 ریشتر ارزوئیه را لرزاند/ پس لرزه ها ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی 4.7 ریشتر منطقه زلزله خیز ارزوئیه در جنوب غرب استان کرمان روی داد این زلزله در ساعت 8 و 43 دقیقه صبح امروز رخ داده است و گزارشی از خسارات احتمالی آن دریافت نشده است.

تا کنون نیز دو زمین لرزه 2.8 و 3 ریشتری نیز پس از زمین لرزه اصلی روی داده است.

کانون هر سه زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین واقع شده است و مشخصات جغرافیایی زلزله اصلی نیز 28.33 درجه طول جغرافیایی و 56.51 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

شهرستان ارزوئیه یکی از گسلهای اصلی جنوب غرب استان را در خود جای داده است.