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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۹:۵۴

منادی وحدت هرات به شهادت رسيد

منادی وحدت هرات به شهادت رسيد

حجت‌الاسلام عزیزالله نجفی روحانی افغانی، منادی وحدت، به ضرب كين افراد ناشناس در شهر هرات، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام نجفی یکی از روحانیون سرشناس و عضو هیئت رهبری شورای اخوت اسلامی و نماینده‌ مردم هرات در دو دوره‌ اخیر شورای ولایتی، عصر پنج‌ شنبه 22 آبان، توسط چند فرد مسلح ناشناس در جنوب شهر هرات از ناحیه سر به شدت مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان دولتی درگذشت.

جامی، معاون والی هرات، در سخنانی این روحانی سرشناس را منادی وحدت اسلامی ناميد و گفت: پس از این حادثه‌ ناگوار، قلب تمامی مردم هرات و افغانستان داغدار خواهد بود.

وی ریختن خون یک عالم دینی در ماه محرم‌الحرام را نهایت پستی و پلیدی عنوان کرد و یادآور شد كه اين اقدام دشمنان وحدت مردم افغانستان، بی‌پاسخ نخواهد ماند.

کد مطلب 2421841

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