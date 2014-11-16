منادی وحدت هرات به شهادت رسيد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام نجفی یکی از روحانیون سرشناس و عضو هیئت رهبری شورای اخوت اسلامی و نماینده‌ مردم هرات در دو دوره‌ اخیر شورای ولایتی، عصر پنج‌ شنبه 22 آبان، توسط چند فرد مسلح ناشناس در جنوب شهر هرات از ناحیه سر به شدت مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان دولتی درگذشت.

جامی، معاون والی هرات، در سخنانی این روحانی سرشناس را منادی وحدت اسلامی ناميد و گفت: پس از این حادثه‌ ناگوار، قلب تمامی مردم هرات و افغانستان داغدار خواهد بود.

وی ریختن خون یک عالم دینی در ماه محرم‌الحرام را نهایت پستی و پلیدی عنوان کرد و یادآور شد كه اين اقدام دشمنان وحدت مردم افغانستان، بی‌پاسخ نخواهد ماند.