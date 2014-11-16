هشدار وزارت بهداشت نسبت به عوارض بوتاکس تقلبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت غذا و دارو(ايفدونا)،‌ دکتر رسول دیناروند در مورد استفاده ازبوتاکس، گفت: موارد استفاده ناآگاهانه و اشتباهی برای اقلامی مثل بوتاکس وجود دارد ، گزارشهایی در این خصوص مشاهده شده مبنی بر اینکه فرد پس از مصرف مواد بی کیفیت یا انجام عمل های زیبایی در کلینیک های غیرتخصصی بدون حضور پزشکان دچار عوارضی غیرقابل بازگشت شده است.

وی تصریح کرد: عوارض بسیار ناگواری مثل تخلیه چشم، تخلیه قسمتی از صورت و عفونتهای جدی زیر پوستی از جمله این موارد است.

ديناروند گفت: متاسفانه واقعیت این است که در مورد این نوع مواد تقاضای فزاینده وجود دارد كه طبق آمار واردات رسمی وزارت بهداشت حدود یک تا دو میلیون دلار صرف مصرف اين محصولات مي شود و آماری از آنچه به صورت قاچاق وارد می شود، وجود ندارد.

وي اظهار داشت: اگر منابع قانونی نتوانند پاسخگوی این نیازهای هرچند کاذب باشند، فرصت مغتنمی برای سودجویان عرضه کننده کالاهای غیر مجاز ایجاد خواهد شد تا بتوانند علاوه بر تجارت سیاه خود سلامت جامعه را با تهدید جدی مواجه كنند.

معاون وزير بهداشت خاطرنشان كرد: مصرف کنندگان باید توجه داشته باشند هنگامی که وزارت بهداشت به کالایی اجازه ورود نمی دهد یعنی آن کالا را خطرناک و فاقد معیارهای سلامت محور می داند.

ديناروند به مصرف كنندگان محصولات آرایشی و بهداشت پيشنهاد داد که استفاده از اقلامی مثل بوتاکس را، در ابتدا به قصد درمان و سپس تحت نظر پزشکان متخصص استفاده کنند.