شش کتابخانه در لامرد افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی احمدی زاده همزمان با آغاز هفته کتاب و کتاب خوانی ر گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته کتاب فرصت مغتنمی در ترویج کتاب خوانی است که اداره عمومی کتابخانه های لامرد با همکاری کتابخانه های عمومی سطح شهرستان برنامه های ویژه و متنوع فرهنگی را برای این هفته تدارک دیده است.

رئیس کتابخانه عمومی لامرد مهمترین برنامه های این هفته را برپایی عضویت رایگان کتابخانه ها به مدت دو هفته، جلسات نقد کتاب، شب شعر عاشوراییان و مشاعره، تقدیر ازفعالین، مسن ترین و جوان ترین عضو کتابخانه، مسابقات کتاب خوانی و خلاصه نویسی، کلاس قصه گویی و بازدید مدارس از بخش های مختلف کتابخانه عنوان کرد.

وی افزود: از جمله مهمترین اقدامات صورت گرفته و در دستور کار، توجه به کودکان و نوجوانان و ترویج کتابخوانی برای آنان است که نهاد کتابخانه های عمومی لامرد در این راستا اقدام به برگزاری تئاتر و نمایش کودکان، کار دستی، پخش فیلم های آموزشی، کلاس قصه گویی و نقاشی، اختصاص بخش ویژه در کتابخانه به کودکان و مسابقات کتابخوانی ویژه کودکان و نوجوانان نموده است.

احمدی زاده در خصوص اوضاع کلی و رتبه کتابخانه های لامرد گفت: در بررسی وضعیت کتابخانه ها چهار شاخص زیربنا، تعداد عضو، تعداد کتب امانتی و منابع مورد توجه است که لامرد با هفت کتابخانه عمومی زیربنایی بالغ بر 2300 متر را در اختیار دارد و با توجه به آنکه به ازای هر 100 نفر شش متر فضا مورد نیاز است؛ به این نتیجه خواهیم رسید که فضای مطالعه شهرستان فضای مطلوب و پاسخگو به نیاز مخاطبان نیست.

این مسئول در ادامه تصریح کرد: در یک سال گذشته اقدام به افزایش فضای کتابخانه ای شهرستان کرده ایم که در این راستا مجوز راه اندازی شش کتابخانه دیگربا زیربنای دو هزار مترمربع در شهرستان اخذ شده که هم اکنون سه کتابخانه تجهیز و آماده بهره برداری است و سه کتابخانه دیگر نیز تا پایان سال افتتاح خواهد شد.

وی همچنین خاظر نشان کرد: با افزایش فضای زیربنایی کتابخانه ها سه شاخص دیگر نیز خود به خود افزایش می یابد و موجب افزایش و ترویج فرهنگ کتابخانی خواهد شد که شهرستان لامرد از این حیص مقام سوم را در استان دارد.

احمدی زاده مهمترین مشکل راه اندازی این کتابخانه ها را کمبود بودجه و اعتبار دانست و افزود: با جذب و همکاری خیرین فرهنگ دوست اقدام به تشکیل انجمن خیرین کتابخانه ساز نموده ایم و این خیرین با حمایت های مالی خود جهت تجهیز و راه اندازی کتابخانه های عمومی اقدامات بسیار خوب و شایسته ای در جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی انجام شده.

سیدعلی احمدی زاده رئیس نهادهای کتابخانه های عمومی شهرستان لامرد گفت: با عضویت رایگان کتابخانه ها در این دو هفته به دنبال ایجاد فرصت برای همه قشرها در بالابردن سرانه مطالعه در جامعه هستیم و به ویژه کودکان و نوجوانان و جوانان بایر از این فرصت استفاده کنند.