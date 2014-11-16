تیم فوتبال راه آهن تهران حریف تدارکاتی صبای قم شد

علی حیات پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم فوتبال صبای قم در راه کسب آمادگی برای هفته پایانی نیم فصل رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور عصر بیست و پنجمین روز آبان ماه در دیداری تدارکاتی به مصاف راه‌آهن تهران می‌رود.

وی گفت: با هماهنگی مسئولان و کادر فنی دو تیم قرار است صبای قم و راه آهن تهران در این دیدار دوستانه و تدارکاتی از ساعت ۱۴ عصر روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه در زمین چمن مجموعه ورزشی کارگران تهران به مصاف یکدیگر بروند.

سرپرست تیم فوتبال صبای قم افزود: صبا در هفته پایانی نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال در اهواز با فولاد خوزستان مسابقه می‌دهد و پیش از شرکت در این مسابقه برگزاری یکی دو بازی دوستانه برای حفظ بازیکنان در شرایط مسابقه را در دستور کار دارد.

حیات پور در بخش دیگری از صحبت‌های خود به حضور ملی پوشان صبای قم در قطر اشاره کرد و بیان داشت: در مسابقه دوستانه تیم ملی فوتبال امید کشورمان برابر تیم باشگاهی الاهلی قطر روزبه چشمی و آرام عباسی دو بازیکن تیم صبای قم نیز در ترکیب اصلی تیم ملی بودند و چشمی با پیراهن شماره ۶ و عباسی با پیراهن شماره ۱۵ برای تیم ملی به میدان رفتند.

وی عنوان کرد: این دو بازیکن در ترکیب تیم ملی امید برای حضور در مرحله مقدماتی مسابقات المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو حضور دارند.

سرپرست تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: صبا در هفته پایانی نیم فصل اول لیگ برتر، در اهواز به دیدار فولاد خوزستان می‌رود و سپس برای برگزاری اولین بازی از نیم فصل دوم راهی اصفهان می‌شود تا با ذوب آهن اصفهان بازی کند.

حیات پور خاطرنشان کرد: دیدار صبا و فولاد روز شنبه اول آذرماه در اهواز برگزار می‌شود و صبا در ۳ هفته آغازین نیم فصل دوم به ترتیب با تیم های ذوب آهن، ملوان بندر انزلی و پدیده مشهد مسابقه می‌دهد.