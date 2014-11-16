استکبار به دنبال سست کردن اعتقادات و آرمان های ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران شامگاه شنبه در یاواره شهدای دانشجوی کردستان که در دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار شد،اظهار داشت: ملت ایران در برابر تمامی ابر قدرت های جهان ایستاد و با روحیه شهادت طلبی و از خودگذشتگی به پیروزی و اقتدار امروز دست پیدا کرد.

وی افزود: آنچه امروز باعث ترس و واهمه استکبار شده سلاح شیمیایی و هسته ای نیست بلکه ماهیت اسلامی و روحیه شهادت طلبی موجود در کشورما است.

رئیس شورای عالی استان ها و رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: دشمن امروز به دنبال ضربه زدن به ارزش ها و آرمان های اسلامی و اهداف شهدا است وبرای رسیدن به این هدف جنگ فرهنگی را به راه انداخته است.

چمران یادآور شد: استکبار به دنبال از بین بردن روحیه شهادت طلبی و هم چنین سست کردن اعتقادات و آرمان های ملت ایران به ویژه جوانان است و باید با بصیرت افزایی این فرصت را از دشمنان اسلام بگیریم.

وی ادامه داد: دین اسلام کامل ترین و شیوا ترین دین در جهان است و دشمن از ترویج آن می ترسد و از این رو امروز به نام اسلام دین رحمت و مهربانی خشن ترین جنایات ها را مرتکب می شوند.

رئیس شورای عالی استان ها و رئیس شورای شهر تهران گفت: دشمن با تفرقه افکنی و ترویج مذاهب واهی همچون واهبیت، سلفی و تکفیری به دنبال خدشه دار کردن اسلام در جهان است و انتظار می رود با روحیه شهادت طلبی و بصیرت این فتنه هم خنثی و از بین برده شود.

چمران با بیان اینکه حرکت در مسیر شهدا و تلاش برای زنده نگه داشتن نام و یاد آنان ضروری است، اظهارداشت: شهدای ما مطیع رهبری بودند و امروز نیز شهادت پیشگان ما در مسیر رهبری جان فشانی می کنند و اگر این مسیر را گم نکنیم بدون شک همواره در همه میدان ها و در مقابل دشمن پیروز هستیم.

وی افزود: امروز رسالت اصلی دانش آموزان و دانشجویان کشور پیشرفت در مسیر علم، تکنولوژی و بالا بردن قدرت دفاعی است چرا که قدرت هر چه بیشتر ایران چشم طمع دشمنان را کور می کند.

رئیس شورای عالی استان ها و رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: تنها راه مقابله با توطئه همه جانبه دشمنان اتحاد و انسجام در میان مسلمین جهان است و این حرکت می تواند بیداری اسلامی را در کشورهای مختلف فرا گیرتر کند.