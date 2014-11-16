فرهنگ و هویت زیربنای قدرت نرم است

به گزارش خبرنگار مهر، وی شامگاه در نشست با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه با بیان اینکه امنیت با تعامل و همکاری دسته جمعی تامین خواهد شد، لزوم مشارکت و همراهی همه بخش های جامعه را در تحقق امنیت مورد تاکید قرار داد و افزود: موقعیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موقعیت منحصر بفردی است و در این میان بحث امنیت فرهنگی یک ضرورت مورد تاکید و دارای اهمیت ویژه است.

وی با تاکید بر اینکه امنیت فرهنگی به تنهایی توسط وزارت اطلاعات که متولی تامین امنیت است تامین نخواهد شد ادامه داد: امنیت فرهنگی توسط اصحاب فرهنگ و خود متولیان فرهنگی تامین خواهد شد.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام سال اقتصاد و فرهنگ، باعزم ملی و مدیریت جهادی، لزوم تلاش بخش های مختلف جامعه را بر تحقق زوایای مختلف این نامگذاری مورد تاکید قرار داد و با استناد به نکات مورد تاکید مقام معظم رهبری در این نامگذاری افزود: حساسیت و مراقبت نسبت به رخنه های فرهنگی جزو محورهای مورد تاکید در شعار سال مقام معظم رهبری است.

مدیرکل فرهنگی وزارت اطلاعات افزود: مقام معظم رهبری تاکید ویژه در مراقبت و حساسیت مسئولین و متولیان فرهنگی نسبت به رخنه های فرهنگی دارند و مقام معظم رهبری معتقد هستند ایمان مردم مهمترین سد در مقابل تهاجم بیگانگان و دشمنان نظام و کشور است.

وی تصریح کرد: هرکسی آگاهانه یا ناآگاهانه در مسیری حرکت کند که در راستای اهداف دشمنان و بیگانان باشد و بخواهد خللی در ایمان مردم وارد کند به عنوان عامل رخنه فرهنگی محسوب می شود.

وی تعریف و تبین سیزده شاخص توسط مقام معظم رهبری به عنوان عامل اقتدار فرهنگی را مورد تحلیل قرار داد و گفت: ایمان روشن بینانه و استوار از مهمترین شاخصه های اقتدار فرهنگی تعریف شده از سوی مقام معظم رهبری است.

مدیرکل فرهنگی وزارت اطلاعات افزود: اگر قرار است در تولیدات و رفتارها و جامعه اتفاقی بیفتد که خللی در ایمان و اعتقادات مردم وارد کند شک نکنید که این عمل در راستای اهداف دشمنان است.

وی اطلاق و فرض دشمن بودن به هر کسی که در جامعه رخنه فرهنگی ایجاد کرده را نیز مورد واکاوی قرار داد و گفت: بین کسی که در این راستا رفتارش آگاهانه یا ناآگاهانه و یا مخلوطی از این دو بوده است همه را به دید دشمن نگاه نمی کنیم و در مقابله با رخنه ها روش ها و شیوهای مختلفی را در پیش خواهیم گرفت.

وی ادامه داد: معتقد هستیم در برخورد با معضلات و مشکلات فرهنگی که یکی از آنها رخنه فرهنگی است در مواردی نیاز به عمل جراحی خواهد بود.

مدیرکل فرهنگی وزارت اطلاعات، گسترش فرهنگی را از تاکیدات مقام معظم رهبری عنوان کرد و با بیان اینکه توسعه فعالیت های فرهنگی نباید مختص یک سال خاص باشد افزود: شاه کلید گسترش کار فرهنگی به دست متولیان فرهنگی است و گسترش کار فرهنگی به دست فعالان و متولیان و مبلغان فرهنگی است و اگر بتوانید با فرایندها و محصولات مختلف به هر نحوی مبلغ ایمان مردم، فرهنگ ایرانی و اسلامی باشید کار فرهنگی انجام داده اید و بنا به تاکید مقام معظم رهبری باید مهمترین محصول این رفتارها و تولید فرهنگ ،تقویت ایمان روشن بینانه و استوار باشد.

وی با اذعان به اینکه در برخی تولیدات خودی ها شاهد ایجاد رخنه در ایمان روشن بینانه و استوار هستیم افزود: به این محصولات به عنوان تولیدات دشمن نگاه نمی کنیم ولی بر این اصل معتقد هستیم اگر به این تولیدات با نگاه رخنه فرهنگی نگاه کنیم و باید مانع تولید این محصولات شویم.

وی نقد وضعیت فرهنگی را از مهمترین تاکیدات مقام معظم رهبری عنوان کرد و افزود: مراجع فرهنگی که شامل علما، اساتید، روشنفکران انقلابی، هنرمندان متعهد هستند باید نگاه نقادانه خود را نسبت به اوضاع فرهنگی کشور همچنان داشته باشند و این نگاه نقادانه به اوضاع فرهنگی را ادامه و گسترش بدهند.

وی با تاکید بر اینکه اگر نقدی اتفاق می افتد باید به اصلاح امور منجر شود افزود: نقد نباید تنش آفرین و مخرب باشد و نباید بهانه به دست بیگانگان و غیرخودی ها بدهد و نباید عناصر خوش نیت را از میدان بیرون ببرد.

مدیرکل فرهنگی وزارت اطلاعات جایگاه رسانه ها را در زمینه فرایندها و توسعه فعالیت های فرهنگی مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه هنرمندان، نویسندگان، متفکران روشنفکران دینی در حوزه فرهنگی نقش تاثیرگذاری دارند افزود: برخی ها انتظار دارند وزارت اطلاعات در هر مسئله ای به عنوان متولی امنیت دخالت کند. نظر مقام معظم رهبری این است که در مسائل فرهنگی اولویت با دستگاه ها و نهادها و مراجع فرهنگی است.

وی وجود جریان های پنهان، خاموش و بطنی و ناشناس را یادآور شد و با بیان اینکه وظیفه دستگاه های اطلاعاتی شناساسی این موارد است افزود: ولی پر کردن و رفع سایر رخنه های فرهنگی وظیفه دستگاه های فرهنگی است.

وی با یادآوری اینکه مقام معظم رهبری همواره و در شعارهای سال توجه و تاکید ویژه به بحث فرهنگ داشتند افزود: نباید مسئله فرهنگ تنها مختص به امسال شود و روند توجه و حساسیت به حوزه فرهنگ همواره مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: امروز قدرت نرم حرف اول را در دنیا می زند و فرهنگ و هویت زیربنای قدرت نرم است.

مدیرکل فرهنگی وزارت اطلاعات افزود: خوشبختانه پایه های فرهنگ و دین در ایران استوار است.

وی با بیان اینکه باید تغییرات ظاهری فرهنگ زنگ هشدار برای ما و متولیان فرهنگی باشد افزود: باید مانع از گسترش مشکلات و معظلات فرهنگی شویم و نباید بگذاریم دشمن به بخش های دیگر نفوذ کند.

مدیرکل فرهنگی وزارت اطلاعات با بیان اینکه یکی از ابزار نشر و گسترش قدرت، رسانه ها هستند افزود: هر اتفاق و جریان سیاسی و در چارچوب قدرت قبل رخ دادن توسط رسانه ها زمینه سازی می شوند و با رسانه پیروزی خود را به نفطه نهایی می رسانند.

وی افزود: در دنياي امروزي، موقعيت ايران اسلامي از حيث رسانه منحصر بفرد بوده و الگوي ما با هيچ يک از الگوهاي رسانه اي جهان قابل تطبيق نیست.

وي تأکيد کرد: سرافرازي دين مبين اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران نيازمند همدلي اصحاب رسانه و فرهنگ بوده و در شرايطي مي توانيم با موفقيت از چالش هاي ايجاد شده توسط کشورهاي غربي عبور کنیم که اصحاب رسانه و فرهنگ، طلايه داران اين مبارزات باشند.

مدير کل فرهنگي وزارت اطلاعات با بیان اینکه مسئله امروز جهان، فرهنگ است گفت:انتظار داريم تا اصحاب رسانه و فرهنگ نقش اصلی خود را در اين کارزار فرهنگي ايفا نموده و خود را گرفتار فضاسازی رسانه هاي بيگانه نکنند.

مدیرکل فرهنگی وزارت اطلاعات مشکل آمریکا با دانش صلح آمیز ایران را در زیر بنای فرهنگی جامعه ایران عنوان کرد و افزود: مسئله، مسئله اسلام و فرهنگ ایرانی و اسلامی جامعه ایران است و بحث دانش صلح آمیز هسته ای ایران نیست. ما در شرایطی می توانیم از چالش ها موفق خارج شویم که اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه پیش قراولان این مبارزه باشند.

وی تاکید کرد: اگر سرافرازی کشور، دین و انقلاب را در دنیا می خواهیم و تدوام آن را می خواهیم باید دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم هجمه های اصلی بیگانگان به فرهنگ ایران و اسلامی را خنثی بکنیم.

مدیرکل فرهنگی وزارت اطلاعات با بیان اینکه کار فرهنگی پاسخ فرهنگی می خواهد افزود: اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه باید روز به روز به تولید و باز تولید فرهنگ اقدام کنند.

وی با بیان اینکه استان زنجان مفاخر و بزرگان علمی زیادی را به ایران اسلامی تقدیم کرده است، شهید مجید شهریاری و شیخ اشراق را از زمره این بزرگان عنوان کرد و گفت: استان زنجان دارای پیشنه غنی و بالای فرهنگی و علمی است.

مدیرکل فرهنگی وزارت اطلاعات با بیان اینکه فعالان فرهنگی و رسانه ها باید نقش خود را در کارزار فرهنگی به خوبی ایفا کنند افزود: رسانه ها نباید گرفتار موج آفرینی رسانه های بیگانه شوند و به جای حرکت در مسیر اهداف رسانه های بیگانه، وظیفه و رسالت خود را در حق مردم و جامعه ایفا کنند و رسانه است.

وی از زنجان به عنوان استان دریادلان غواص یاد کرد و با تاکید بر اینکه لفظ دریادلی مقدم بر غواصی است افزود: سبقه مذهبی و دینی استان زنجان زبانزد است.

وی با اشاره به سالروز وفات علامه طباطبایی و همچنین علامه محمد تقی جعفری افزود: این بزرگان ستون های فرهنگی جامعه هستند و انشاالله دست به دست هم حافظان خوبی برای این بزرگان باشیم.

در ابتدای این نشست مدیرکل اطلاعات استان زنجان بر تدوام برگزاری نشست با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه را به صورت فصلی را یادآور شد.

مدیرکل اطلاعات استان زنجان لزوم تعامل و همکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه را با اداره کل اطلاعات را مورد تاکید قرار داد و گفت: متولیان فرهنگی خودشان باید برای توسعه فرهنگی تلاش کنند.