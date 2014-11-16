به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم‌اندیشی کشوری بررسی و تبیین دستورالعمل اجرایی کمیته‌ توانبخشی سازمان بهزیستی، شامگاه شنبه با حضور معاون توانبخشی و جمعی از مدیران کل و ارشد این سازمان و کارشناسان توانبخشی ۳۱ استان کشور در خانه معلم مشهد برگزار شد.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در حاشیه‌ این نشست در جمع خبرنگاران از تغییرات اساسی در برنامه‌ها، الگوها و تکنیک‌های توانبخشی در این سازمان خبر داد.

یحیی سخنگویی همچنین از برپایی جشن سی‌بی‌آر "توانبخشی مبتنی بر جامعه" تا پایان امسال خبر داد و گفت: با اعتبار ۲۵ میلیارد تومانی که برای این کار اختصاص یافته، تا پایان امسال صد در صد روستاهای کشور تحت پوشش برنامه‌ سی‌بی‌آر قرار می‌گیرند و این حاصل کار ۲۳ ساله‌ این برنامه است.

تنها معلولیت های شدید تحت پوشش مستمری بهزیستی درمی‌آیند

وی گفت: در برنامه‌ سی‌بی‌آر تنها معلولینی که شدید و خیلی شدید هستند تحت پوشش خدماتی و مستمری سازمان در می‌آیند و بقیه‌ معلولین شناسایی شده، به سمت توانمند سازی و حضور فعال اجتماعی هدایت می‌شوند.

سخنگویی برنامه‌های توانمند سازی را گسترده توصیف کرد و افزود: فقط معلولین مجهول‌الهویه‌‌ واقعی که دولت متکفل آنهاست مورد پذیرش در مراکز و تحت پوشش خدمات مستقیم سازمان قرار می‌گیرند.

وی عنوان کرد: سایر معلولین و اقشار جامعه‌ هدف، با تکنیک‌ها و روش‌های مدرن توانبخشی، از حمایت و پوشش سازمان خارج خواهند شد.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با بیان اینکه تعداد زیادی از یکصدهزار معلولی که در حال حاضر در مراکز شبانه‌روزی بهزیستی هستند موعد ترخیص‌شان گذشته و هنوز ترخیص نشده‌اند، ابراز کرد: امسال دو میلیارد تومان برای ترخیص این معلولین از مراکز شبانه ‌روزی خصوصی اختصاص یافته و اگر نیاز باشد بیشتر از این مبلغ هم تخصیص خواهد یافت.

وی همچنین با بیان اینکه برخی استان‌ها در اعلام آمار واقعی معلولین ترخیصی از مراکز خصوصی تردید دارند، اظهار کرد: جای نگرانی نیست و اگر معلولی از مرکزی ترخیص شود جایگزین خواهد شد و مشکلی از نظر مالی برای آن مرکز ایجاد نمی‌شود بنابراین استان‌ها باید آمار دقیق و واقعی معلولین قابل ترخیص را هر چه زودتر به سازمان اعلام کنند.

هزینه‌ نگهداری بعد از ترخیص به خانواده پرداخت می‌شود

سخنگویی تأکید کرد: هزینه‌ نگهداری بعد از ترخیص به خانواده پرداخت می‌شود که تقریبا ۶۰ درصد هزینه‌ نگهداری در مرکز شبانه‌روزی است و این مبلغ بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان در ماه خواهد بود.

وی در زمینه‌ معلولین پشت نوبت در سازمان بهزیستی گفت: فقط معلولین شدید و خیلی شدید تحت پوشش مستقیم خدماتی بهزیستی قرار می‌گیرند و بقیه‌ مددجویان با روش‌های مختلف توانمند سازی به استقلال می‌رسند.

این مقام مسئول از طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه که با عنوان مراقبین معلول در حال اجراست یاد کرد و افزود: متأسفانه برخی تیم‌های سیار مراقبتی به منازل رفته و خدمات آنها دائمی تلقی شده است که با برنامه‌ جدید، برای استقلال و توانمندسازی معلولینی که تحت پوشش این طرح قرار دارند، مدت زمان شش‌ماهه در نظر گرفته شده که پس از این مدت باید به استقلال برسند و اگر بسته به شدت معلولیت، نیاز به زمان بیشتری باشد این زمان به صورت محدود تمدید می‌شود.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی بیان کرد: برای این طرح امسال دو میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته و افراد تحت پوشش این طرح که در حال حاضر شش هزار نفر هستند تا پایان سال به ۹ هزار نفر در کل کشور خواهند رسید.

اختصاص ۳۵ میلیارد تومان برای تجهیزات کمک‌ توانپزشکی

سخنگویی همچنین از رویکرد سازمان بهزیستی در زمینه‌ کم‌ کردن و انقراض تدریجی مراکز شبانه ‌روزی نگهداری از معلولین خبر داد و گفت: تمام معلولینی که در خانواده و در نزد نزدیکان خود امکان نگهداری داشته باشند برای خانواده‌هایشان کمک در نظر گرفته می‌شود که در منزل نگهداری و توانمند شوند تا ورودی‌های افراد قابل بازتوان به مراکز بهزیستی کاسته شود.

وی تصریح کرد: آن بخش از معلولین که تحت پوشش سازمان هستند یا در برنامه‌ سی‌بی‌آر در روستاها شناسایی شده‌اند و نیاز به تجهیزات کمک‌ توانپزشکی دارند از این کمک‌ها برخوردار خواهند شد.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با بیان اینکه امسال اعتبار اختصاص یافته به این برنامه ۳۵ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته صد درصد افزایش یافته، ادامه داد: امیدواریم در آینده‌ نزدیک همه‌ معلولینی که در انتظار وسایل کمک ‌توان‌پزشکی هستند تحت پوشش این کمک‌ها قرار گرفته و با توانمندسازی از چرخه‌ پوشش سازمان خارج شوند.

وی همچنین از حمایت از مراکز روزانه‌ توانبخشی معلولین خبر داد و گفت: یارانه‌ امسال به این مراکز حدود ۳۰ درصد افزایش دارد چرا که این مراکز بر خلاف شبانه‌روزی‌ها با رویکرد توانبخشی، توانمندسازی و مستقل‌سازی فعالیت می‌کنند.

تأسیس نخستین بیمارستان ویژه‌ معلولین ضایعه ‌نخاعی

سخنگویی همچنین از تأسیس نخستین بیمارستان ویژه‌ معلولین ضایعه ‌نخاعی در یک ماه آینده در تهران خبر داد و گفت: دومین واحد نیز در کرمان راه‌اندازی می‌شود.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی عنوان کرد: معلولین ضایعه ‌نخاعی با ورود به این بیمارستان‌ها در طول شش‌ماه برای استقلال نسبی در انجام امور شخصی خود مهارت پیدا کرده و به خانواده بازگردانده می‌شوند و اگر نیاز به حمایت مادی داشته باشند کمک ‌هزینه‌ نگهداری به خانواده پرداخت می‌شود.

سخنگویی تصریح کرد: توانبخشی غیر فعال که تا کنون جریان داشته، به شکل افزایش مستمری‌ و تزریق پول انجام می‌شده که از این پس رویکرد بهزیستی، توانبخشی فعال است که باید معلولین توانمند شده و از چرخه‌ حمایتی سازمان بهزیستی خارج شوند.

گفتنی است؛ این نشست کشوری به منظور تبیین و تشریح دستورالعمل جدید کمیته‌ توانبخشی بهزیستی که در استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل می‌شود برگزار شده است.

این کمیته‌ها وظیفه دارند تا راه‌های توانمندسازی و مستقل‌سازی معلولین تحت پوشش را بررسی و در جهت توانمندی آنان گام‌های عملیاتی و اجرایی بردارند.