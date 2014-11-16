موافقت با تبدیل شدن دانشگاه شیراز به دانشگاه 2 زبانه بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هم اندیشی با حضور دکتر محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و سخنگوی دولت و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه شیراز، روسای دانشکده ها، چهره های ماندگار کشوری ، دانشمندان برترجهان اسلام ، مسئولان مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز در مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز برگزار شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در این مراسم با اعلام موافقت با کلیات طرح تبدیل شدن دانشگاه شیراز به نخستین دانشگاه بین المللی دو زبانه، اظهار داشت: در اولین فرصت موضوع را با رییس جمهور مطرح می کنم تا در سفر استانی هیات دولت این موضوع به صورت رسمی اعلام شود.

وی با اشاره به ظرفیت های دانشگاهیان بویژه توانمندی بالای اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز، از نخبگان علمی خواست برای حل مشکلات کلان کشور با دولت همکاری کنند .

نوبخت با بیان اینکه جامعه غیر دانشگاهی چشم مساعدت به دانشگاه ها را دارند، گفت: دولت هم انتظار دارد که گره های اجتماعی را دانشگاه ها به خصوص دانشگاه پرسابقه و نام آشنای شیراز باز کنند.

وی افزود : موجب خرسندی است که برنامه پنج ساله توسعه استان از جامعه دانشگاهی به ویژه دانشگاه شیراز برای ما تدوین شود و برای همین امر از استاندار فارس خواسته ایم تمهیدات لازم را فراهم کند.

دکتر نوبخت که عضو هیئت امنای دانشگاه شیراز نیز به شمار می رود خطاب به اساتید دانشگاه گفت: درصورتی که طرحی برای مقابله با بحران خشکسالی و احیای تالاب های استان فارس تهیه شود؛ آماده اجرایی کردن آن هستیم و درصورت نبود مطالعه ، طرح لازم تهیه شود.

در ابتدای این مراسم ، رئیس دانشگاه شیراز از آمادگی این دانشگاه برای همکاری در اجرای طرح های کلان ملی سخن گفت.

دکتر مجید ارشاد با اشاره به حدود 70 سال سابقه درخشان دانشگاه شیراز و توانمندی های فراوان این دانشگاه بزرگ در عرصه های مختلف، تصریح کرد : پاسخگویی به نیازهای جامعه، رسالت اجتماعی ما به شمار می رود و در این راستا دانشگاه دارای نقش کلیدی در توسعه متوازن و پایدار است.

دکتر سید محمد احمدی - استاندار فارس نیز در این جلسه بیان داشت: اساتید ممتاز دانشگاه شیراز ذخایر گرانبهایی هستند كه نظرات و اندیشه‌های آنان می‌تواند برای بخش‌های مختلف كشور راهگشا باشد.

وی با بیان این كه دانشگاه شیراز یكی از برترین مراكز دانشگاهی و پژوهشی كشور محسوب می‌شود، خواستار توجه بیشتر دولت در زمینه ارائه طرح‌های پژوهشی كلان و ملی به این دانشگاه و اساتید آن شد.

دکتر احمدی خاطر نشان كرد: پارك علم و فناوری شیراز نمونه‌ای از تواناییهای علمی دانشگاه شیراز به شمار می‌رود كه ظرفیت‌های بسیار بالایی را فراهم كرده و دارای جایگاه سوم كشور در میان پارك های علم و فناوری است.

استاندار فارس گفت: مدیریت ارشد استان به منظور تسریع در روند توسعه علمی و فناوری فارس، ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری و احداث شهر دانشگاهی را در دستور كار خود قرار داده است.