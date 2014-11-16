مدیریت شهری گرگان درباره پارک بانوان غفلت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ربیعی شامگاه شنبه در یکصد و سی و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان افزود: شهرداری گرگان برای این پروژه از دوره نخست شورای اسلامی شهر گرگان در حال تملک زمین برای این پارک بوده که متاسفانه تا امروز خروجی مناسبی از این مجموعه دیده نشده است.

وی با بیان این مطلب که اگر این پارک وجود خارجی دارد پس در کجا قرار گرفته، افزود: درخواست جدی من از شهردار گرگان این است که هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این پروژه اقدام کند.

این عضو شورای اسلامی شهر گرگان با اعلام این نکته که بانوان بخش مهمی از جامعه را تشکیل می‎دهند از این رو باید به آنها توجه ویژه‎ای داست، اذعان کرد: موضوع تشکیل کمیسیون بانوان در جلسات گذشته صحن علنی مطرح شد اما به دلیل آنکه به صورت رسمی و طی نامه مکتوب مطرح نشده بود در جلسه هیئت رئیسه رد شد.

به گفته ربیعی، نامه‎ای در صحن شورای اسلامی شهر قابل پیگیری است که طی روال اداری و به صورت مکتوب در دستور کار شورا قرار بگیرد و صحن علنی شورا نیز آنرا برای بررسی تخصصی به یکی از کمیسیون‎ها ارسال و سپس برای تصویب و یا عدم تصویب موضوع در صحن علنی مطرح کند.