پیام تسلیت معاون وزارت جوانان برای درگذشت مرتضی پاشایی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام دکتر محمود گلزاری آمده است: مرتضی پاشایی، هنرمند جوان و بیدار دل از میان ما رفت. او که مظهر امید و مقاومت بود و در جشن بخشش ترانه انسان دوستی را بر ایمان سرود و سر داد، روز جمعه، در جوار رحمت و بخشش الهی آرمید. تأثر عمیق هزارها جوان ایرانی، در سوگ این خواننده درد آشنا، بار دیگر نشان داد که مردم ما قبای هنرمندی را که به زیور اخلاق آراسته باشد، به جان می خرند و پاس می دارند. روحش شاد

مرتضی پاشایی در اولین جشن ملی بخشش که به همت معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان برگزار شده بود قطعاتی را به اجرا گداشته بود.