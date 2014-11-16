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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۱۶

گلیج:

بخش جراحی قلب در بیمارستان تنکابن راه اندازی شود

بخش جراحی قلب در بیمارستان تنکابن راه اندازی شود

تنکابن - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهرستان تنکابن خواستار راه اندازی بخش عمل جراحی قلب در بیمارستان شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد گلیج صبح یکشنبه در نشست مسئولان شهرستان در فرمانداری،  مجهز کردن اوراژنس بیمارستان شهید رجایی تنکابن به تجهیزاتی نظیر آمبولانسهای مجهز به سیستم احیاء و موبایل icu را از جمله نیازهای حیاتی این مرکز درمانی معرفی کرد.

وی گفت: راه اندازی بخش عمل جراحی قلب باز با توجه به نیاز مردم و فاصله طولانی  شهرستان تنکابن و دیگر شهرستانهای حومه تا نزدیکترین مرکز درمانی برای جراحی قلب مهمترین خواسته مردم غرب مازندران است.

وی خطاب به دکتر شریعت نژاد نماینده مردم منطقه در مجلس خاطرنشان کرد: مردم از نماینده خود در مجلس شورای اسلامی تقاضا دارند تا نسبت به راه اندازی بخش جراحی قلب باز در بیمارستان در حال احداث تنکابن تلاش کرده و این خواسته حیاتی آنها را به تحقق برسانند.

شعیبی مدیر امور آب تنکابن نیز در حاشیه این جلسه به خسارات ناشی از سیل اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: از سال ۹۰ تاکنون هرگونه برداشت از رودخانه منوط به احداث دیواره های سنگی است چرا که این اقدام از سرعت جریان آب کاسته و مانع از ریزش دیواره خاکی حاشیه رودخانه می شود.

کد مطلب 2421866

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