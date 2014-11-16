بهره برداری از 450 سرویس بهداشتی بین راهی در مسیرهای گردشگری

سعید شیرکوند به خبرنگار مهر گفت: بررسی اسناد در سازمان میراث فرهنگی نشان می دهد که پیش از این رئیس وقت سازمان از ساخت هزار سرویس بهداشتی بین راهی خبر داده بود که تعددی از آنها در دست ساخت است و چند سرویس دیگر نیز با مشکل مالکیت، زیرساخت ها، دسترسی امکانات و...، مواجه بودند که متوقف شدند. برخی نیز تکمیل شده و وارد چرخه می شوند.

وی ادامه داد: فراهم کردن زیرساخت های مناسب برای گردشگری یکی از مهمترین اقدامات معاونت سرمایه گذاری و طرح های سازمان است.

پیش از این رحیم مشایی، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده بود که در هر 25 کیلومتر از جاده های گردشگری کشور، یک سرویس بهداشتی و مجتمع بین راهی ساخته خواهد شد. وی تاریخ تحقق این وعده را سال 90 اعلام کرده بود.