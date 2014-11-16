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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۴۶

احمدخانی:

سرانه مطالعه در زنجان مطلوب نیست / ترویج کتابخوانی نیاز به فرهنگسازی دارد

سرانه مطالعه در زنجان مطلوب نیست / ترویج کتابخوانی نیاز به فرهنگسازی دارد

زنجان -خبرگزاری مهر: مدیر کل نهاد کتابخانه های استان زنجان با اشاره به اینکه سرانه مطالعه در زنجان 93دقیقه و 23 ثانیه است، گفت: متاسفانه این سرانه مطالعه برای استان مطلوب نیست ولی در عین حال در مقایسه با نرم کشوری وضعیت استان مطلوب است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیع احمد خانی صبح یکشنبه در جمع کارکنان نهاد کتابخانه های استان و شهرستانها افزود: سرانه مطالعه کتاب مجازی و فیزیکی 19 دقیقه و 51 ثانیه، سرانه مطالعه کتاب مجازی و فیزیکی 19 دقیقه و 50 ثانیه، روزنامه 42 دقیقه و 11 ثانیه، نشریه غیر روزانه چهار دقیقه و 56 ثانیه و قرآن و ادعیه 27 دقیقه و 10 ثانیه در استان زنجان است.

وی اظهار داشت: باید فرهنگ کتابخوانی در جامعه به خوبی ترویج شود چرا که توجه به این مقوله مهم فرهنگی در اعتلای جامعه بسیار موثر است و بر فرهنگ جامعه  بسیار موثر است.

مدیر کل نهاد عمومی کتابخانه های عمومی استان زنجان گفت: استان زنجان تا سال 83 کتابخانه ویژه نا بینایان نداشت ولی در حال حاضر یک باب کتابخانه ویژه نابینایان در استان زنجان برای نابینایان وجود دارد.

احمد خانی یاد آورشد: زنجان اولین استان است که کتابخانه ویژه نابینایان را راه اندازی کرده و نابینایان از این خدمات استفاده می کنند.

وی در ادامه گفت: زنجان تا سال 83 کتابخانه سیار نداشت ولی در حال حاضر سه کتابخانه سیار وجود دارد و همچنین استان زنجان دو سال است که کتابخانه شبانه روزی را راه اندازی کرده و روستاییان از این خدمات استفاده می کنند.

مدیر کل نهاد عمومی کتابخانه های استان زنجان تصریح کرد: در این خصوص کتابخانه‌های سیار به روستاهای فاقد کتابخانه عمومی خدمات مختلف کتابخوانی ارائه می‌ دهند و در این راستا 50 روستا تحت پوشش کتابخانه سیار می باشند ولی استاندارد 20 روستا است. 

احمد خانی افزود: نهاد کتابخانه ها در راستای ترویج و توسعه فرهنگ کتابخوانی برنامه های متعددی را تدوین کرده است.

وی ابراز کرد: ترویج مقوله مهم کتاب و کتابخوانی نیاز به فرهنگسازی دارد که در این راستا باید رسانه ها همکاری لازم را داشته باشند.

کد مطلب 2421872

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