سرانه مطالعه در زنجان مطلوب نیست / ترویج کتابخوانی نیاز به فرهنگسازی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیع احمد خانی صبح یکشنبه در جمع کارکنان نهاد کتابخانه های استان و شهرستانها افزود: سرانه مطالعه کتاب مجازی و فیزیکی 19 دقیقه و 51 ثانیه، سرانه مطالعه کتاب مجازی و فیزیکی 19 دقیقه و 50 ثانیه، روزنامه 42 دقیقه و 11 ثانیه، نشریه غیر روزانه چهار دقیقه و 56 ثانیه و قرآن و ادعیه 27 دقیقه و 10 ثانیه در استان زنجان است.

وی اظهار داشت: باید فرهنگ کتابخوانی در جامعه به خوبی ترویج شود چرا که توجه به این مقوله مهم فرهنگی در اعتلای جامعه بسیار موثر است و بر فرهنگ جامعه بسیار موثر است.

مدیر کل نهاد عمومی کتابخانه های عمومی استان زنجان گفت: استان زنجان تا سال 83 کتابخانه ویژه نا بینایان نداشت ولی در حال حاضر یک باب کتابخانه ویژه نابینایان در استان زنجان برای نابینایان وجود دارد.

احمد خانی یاد آورشد: زنجان اولین استان است که کتابخانه ویژه نابینایان را راه اندازی کرده و نابینایان از این خدمات استفاده می کنند.

وی در ادامه گفت: زنجان تا سال 83 کتابخانه سیار نداشت ولی در حال حاضر سه کتابخانه سیار وجود دارد و همچنین استان زنجان دو سال است که کتابخانه شبانه روزی را راه اندازی کرده و روستاییان از این خدمات استفاده می کنند.

مدیر کل نهاد عمومی کتابخانه های استان زنجان تصریح کرد: در این خصوص کتابخانه‌های سیار به روستاهای فاقد کتابخانه عمومی خدمات مختلف کتابخوانی ارائه می‌ دهند و در این راستا 50 روستا تحت پوشش کتابخانه سیار می باشند ولی استاندارد 20 روستا است.

احمد خانی افزود: نهاد کتابخانه ها در راستای ترویج و توسعه فرهنگ کتابخوانی برنامه های متعددی را تدوین کرده است.

وی ابراز کرد: ترویج مقوله مهم کتاب و کتابخوانی نیاز به فرهنگسازی دارد که در این راستا باید رسانه ها همکاری لازم را داشته باشند.