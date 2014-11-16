مهمترین راههای جلوگیری از وقوع سونامی سرطان در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا قلم قاش ضمن ابراز تاسف از مرگ مرتضی پاشایی خواننده جوان و محبوب کشور، افزود: سرطان به عنوان یکی از اشکال بدخیم بیماریهای غیرواگیر، سالانه تعداد قابل توجهی از افراد جامعه را در سنین مختلف به کام درد، ناراحتی و در نهایت مرگ می برد. از طرف دیگر بار سنگین هزینه های درمان و نگهداری بیماران سرطانی نیز برای کشور، مردم و بیمه ها کمرشکن است و متاسفانه درصد شیوع آن در کشور ما رو به افزایش است. ضمن اینکه مرگ دلخراش مرتضی پاشایی نیز می تواند تلنگری جدی به تمام مردم وبه خصوص جوانان ونوجوانان درباره تغییر سبک وسیاق زندگی شان باشد.

وی تصریح کرد: بررسی های پژوهشگران و محققان مرکز پیشگیری و ارتقا سلامت نسخه که بامجوزرسمی وزارت بهداشت آغازبه کارکرده است نشان می دهد درصورت بی توجهی مردم به موضوع پیشگیری، تغییردرشیوه زندگی و خودمراقبتی، چهار سرطان سینه ، کولون ، سرویکس و پروستات، طی سالهای نه چندان دورخط اول بیماریهای بدخیم را در کشور شامل خواهند شد.

قلم قاش گفت: همانطور که وزیربهداشت و سایر مسئولان و دست اندرکاران به تازگی نیز اعلام کرده اند، با اطلاع رسانی کافی و به موقع و آموزش و ترویج زندگی سالم می توان دروهله نخست ازبروز این بیماری های خطرناک جلوگیری کرد ویا اینکه بیماریهای بدخیم را پیش از وقوع درمان نمود و ازتحمیل بار عظیم مشکلات عاطفی، مالی و اجتماعی این دسته بیماریهای خطرناک به جامعه جلوگیری کرد.

رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی پیشگیری و ارتقاء سلامت نسخه، از هموطنان خواست موضوع چکاب و بررسی وضعیت سلامت شان رابه شدت جدی گرفته و برای رهایی از بیماریهای مرگبار به مراکز پیشگیری وچکاب در مراکز درمانی دولتی و خصوصی مراجعه نمایند. چرا که بدون شک پیشگیری راهی بسیار ارزان و مقرون به صرفه است و باعث می شود هیچگاه طعم شیرین زندگی به کام هموطنان تلخ نگردد.

وی غذای سالم، ورزش، دوری از سیگار، تحرک کافی، مدیریت استرس در کار و زندگی ، قناعت و پیشگیری از زیاده طلبی را از فاکتورهای یک زندگی سالم دانست و ایجاد مراکز اطلاعات درمانی را از برنامه های کلینکهای پیشگیری و ارتقا سلامت عنوان کردو افزود: این مراکز که به عبارتی چکاپ سنترهای قوی در کشور هستند، در سه سطح بیماران را تحت چکاپ قرار می دهند و احتمال رخداد بیماریها مشخص می شود.

قلم قاش پیشنهاد کرد: مردم به جای اینکه دائم به دنبال درمانهای فوق تخصصی، مدرن و البته گران قیمت و پیچیده باشند با مراجعه به این مراکز تحت برنامه های غربالگری سلامت قرار بگیرند و از امراضی چون سرطان، بیماری های قلبی، دیابت و... پیشگیری کنند.

