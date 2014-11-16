خانه خیران برای حمایت از معتادان پاک تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادی صبح یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مواد مخدر با اشاره به روند روبه رشد مواد مخدر و اعتیاد تصریح کرد: برای حمایت از افراد ببودیافته باید خانه خیران تشکیل و توسعه یابد.

وی با تاکید بر اینکه ریشه بیشتر جرایم، اعتیاد است، تصریح کرد: رفع این معضل نیازمند همکاری همه مردم و بخش های مختلف است زیرا اکنون آمار استفاده از مواد مخدر و معظل اعتیاد به نسبت در حال افزایش است.

مرادی با تاکید به اینکه بانک‌ها باید به بهزیستی در مورد موضوع اشتغال کمک کنند، ادامه داد: برای کارآفرینانی که برای معتادان اشتغال‌زایی کنند وام با بهره چهار درصد پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برای هریک از اعضای شورا وظایف قانونی تعریف شده است، تصریح کرد: فرهنگ پیشگیری باید در همه کمیته‌های پنج‌گانه شورای هماهنگی فعال شود و هر دستگاهی که همکاری نکند به ستاد معرفی شود.

دبیر شورای هماهنگی مواد مخدر مازندران با تاکید بر نظارت بر تمام مراکز از جمله خواربار فروشی، عطاری‌ها، باشگاه‌های ورزشی و آرایشگاه‌های زنانه، گفت: تمام آرایشگاه‌های زنانه و باشگاه‌های ورزشی بدون مجوز پلمب می‌شوند.

مرادی در پایان به تاثیر نقش روحانیت در جامعه پرداخت و یادآور شد: در مسایل اجتماعی نداشتن معنویت و از خدا فاصله گرفتن موجبات آسیب‌پذیری می‌شود و نقش روحانیت می‌تواند در آگاهی‌رسانی تاثیر زیادی داشته باشد.