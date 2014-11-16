نامه معرفی نیلی برای ریاست دانشگاه تهران به شورا نیامده است/ روسای در حال انتظار نداریم

دکتر بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص معرفی سرپرست دانشگاه تهران به شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در حال حاضر نامه ای به شورا برای معرفی وی نیامده است.

وی افزود: هر یک از سرپرستان دانشگاه ها چه در وزارت بهداشت و چه در وزارت علوم به شورا معرفی شوند ما بررسی می کنیم.

نگاهداری خاطرنشان کرد: در حال حاضر شاید تنها سه یا چهار نفر از روسای دانشگاه های وزارت علوم در نوبت بررسی شورا باشند که این افراد در مرحله هماهنگی نهادهای نظارتی قرار دارند و اما هنوز در نوبت معرفی شورا نیستند.

معاون نظارت و راهبری شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: این طور نیست که یک لیست 10 نفره مانده باشد چرا که نجفی سرپرست وزارت علوم به تازگی یک لیست 12 نفره آورد و تایید شد.