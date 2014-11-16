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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۹:۵۹

معاون شورای عالی انقلاب فرهنگی:

نامه معرفی نیلی برای ریاست دانشگاه تهران به شورا نیامده است/ روسای در حال انتظار نداریم

نامه معرفی نیلی برای ریاست دانشگاه تهران به شورا نیامده است/ روسای در حال انتظار نداریم

معاون نظارت و راهبری شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص معرفی سرپرست دانشگاه تهران به شورا گفت: هنوز نامه ای مبنی بر معرفی دکتر نیلی احمدآبادی برای ریاست دانشگاه تهران به شورا نیامده است.

دکتر بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص معرفی سرپرست دانشگاه تهران به شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در حال حاضر نامه ای به شورا برای معرفی وی نیامده است.

وی افزود: هر یک از سرپرستان دانشگاه ها چه در وزارت بهداشت و چه در وزارت علوم به شورا معرفی شوند ما بررسی می کنیم. 

نگاهداری خاطرنشان کرد: در حال حاضر شاید تنها سه یا چهار نفر از روسای دانشگاه های وزارت علوم در نوبت بررسی شورا باشند که این افراد در مرحله هماهنگی نهادهای نظارتی قرار دارند و اما هنوز در نوبت معرفی شورا نیستند.

معاون نظارت و راهبری شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: این طور نیست که یک لیست 10 نفره مانده باشد چرا که نجفی سرپرست وزارت علوم به تازگی یک لیست 12 نفره آورد و تایید شد.

کد مطلب 2421880
ندا نظری

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