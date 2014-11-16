پرداخت ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در استان کرمانشاه

بیژن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مشاغل خانگی یکی از طرح های موفق در زمینه ایجاد اشتغال است.

وی با بیان اینکه ترویج و توسعه مشاغل خانگی از اهداف و برنامه های صندوق مهر امام رضا(ع) است، افزود: هر خانه باید به یک کارگاه تولیدی تبدیل شود.

رضایی، زنان خانه دار را به عنوان جامعه هدف اصلی مشاغل خانگی عنوان کرد و گفت: اجراي صحیح طرح مشاغل خانگي مي تواند زمینه اشتغال بسیاری از افراد را فراهم کند.

مدیر عامل صندوق مهر امام رضا(ع) استان کرمانشاه همچنین اظهار داشت: مشاغل خانگی در روستاهای استان کرمانشاه توسعه قابل توجه و بازدهی خوبی داشته است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه این طرح ها در منازل اجرا می شوند، از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است.

رضایی یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون در استان کرمانشاه ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات در زمینه مشاغل خانگی به متقاضیان داده شده است.