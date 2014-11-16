  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۲۳

رضایی خبر داد:

پرداخت ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در استان کرمانشاه

پرداخت ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در استان کرمانشاه

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر عامل صندوق مهر امام رضا(ع) استان کرمانشاه از پرداخت ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی به متقاضیان در استان از ابتدای سال جاری خبر داد.

بیژن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مشاغل خانگی یکی از طرح های موفق در زمینه ایجاد اشتغال است.

وی با بیان اینکه ترویج و توسعه مشاغل خانگی از اهداف و برنامه های صندوق مهر امام رضا(ع) است، افزود: هر خانه باید به یک کارگاه تولیدی تبدیل شود.

رضایی، زنان خانه دار را به عنوان جامعه هدف اصلی مشاغل خانگی عنوان کرد و گفت: اجراي صحیح طرح مشاغل خانگي مي تواند زمینه اشتغال بسیاری از افراد را  فراهم کند.

مدیر عامل صندوق مهر امام رضا(ع) استان کرمانشاه همچنین اظهار داشت: مشاغل خانگی در روستاهای استان کرمانشاه توسعه قابل توجه و بازدهی خوبی داشته است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه این طرح ها در منازل اجرا می شوند، از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است.

رضایی یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون در استان کرمانشاه ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات در زمینه مشاغل خانگی به متقاضیان داده شده است.

کد مطلب 2421882

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها